Никаб үчүн айып пул эки эсеге азайтылат. Чет өлкөлүктөргө жеңилдиктер каралууда
Кыргызстанда коомдук жайларда бетти толугу менен жашырып жүргөндүгү үчүн айып пулду 20 миң сомдон 10 миң сомго чейин кыскартуу сунушталууда. Ошол эле учурда чет өлкөлүк жарандар үчүн биринчи жолу бузуу учурунда айып пулдун ордуна эскертүү киргизүү демилгеленүүдө. Тиешелүү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин коомдук талкуусуна коюлду.
Түзөтүүлөрдү мамлекеттик мекемелерде жана коомдук жайларда бетти толугу менен жашыргандыгы үчүн жоопкерчиликти караган Укук бузуулар кодексинин 127-1-беренесине киргизүү сунушталууда.
Учурда бул бузуу үчүн 200 эсептик көрсөткүч же 20 миң сом өлчөмүндө айып пул каралган. Мыйзам долбоорунун авторлору аны 100 эсептик көрсөткүчкө — 10 миң сомго чейин кыскартууну сунушташууда.
Негизги жаңылыктардын бири чет өлкөлүк жарандарга тиешелүү. Долбоорго ылайык, бетти толугу менен жашырууга тыюу салууну биринчи жолу бузганда аларга эскертүү берилет.
Эгерде эскертүү берилгенден кийин бир жылдын ичинде мыйзам бузуу кайталанса, 10 миң сом өлчөмүндө айып пул салынбакчы.
Ошол эле учурда чет өлкөлүк жарандар мыйзамда каралган учурларда өздүгүн аныктоо үчүн беттерин убактылуу ачып берүү милдетин мурдагыдай эле аткарышат.
Иштеп чыгуучулар бул демилгени Кыргызстанга бетти жабуучу кийимдер диний жана маданий салттын бир бөлүгү болгон өлкөлөрдөн туристтер келиши менен түшүндүрүшөт.
«Өлкөдөгү колдонулуп жаткан чектөөлөр тууралуу айрым келген коноктордун жетиштүү маалыматы жоктугу мыйзам бузууларга алып келиши мүмкүн, ал эми 200 эсептик көрсөткүч өлчөмүндөгү айып пулду колдонуу сапар тууралуу терс таасирди калтырышы ыктымал», — деп айтылат негиздеме-маалымкатта.
Авторлор эскертүү чет өлкөлүктөргө ашыкча финансылык жүктөм жаратпастан, кыргызстандык мыйзамдардын талаптарын түшүндүрүүгө мүмкүндүк берет деп эсептешет.
Мыйзам долбоору ошондой эле медициналык беткаптарды колдонууга да тиешелүү.
Эгер алардын аракеттеринде укук бузуу курамы бар деп табылып, бирок Кыргызстанда жүгүртүүгө уруксат берилген жана медициналык буюм катары таанылган өнөр жайлык жол менен жасалган медициналык беткаптарды колдонгон адамдарга айып пулдун ордуна эскертүү берүү каралууда.
Эскертүү берилгенден кийин бир жылдын ичинде бузуу кайталанса, 10 миң сом өлчөмүндө айып пул салуу каралган.
Ошол эле учурда негиздеме-маалымкатта оозду жана мурду жаап турган кадимки медициналык беткапты тагынып жүрүү өзү эле укук бузуу болуп эсептелбей турганы баса белгиленет.
Эгерде беткап медициналык көрсөтмөлөр боюнча колдонулса, жоопкерчилик каралбайт.
Иштеп чыгуучулар 20 миң сом өлчөмүндөгү колдонуудагы жаза айрыкча кирешеси төмөн жарандар үчүн олуттуу финансылык жүктөм түзөрүн мойнуна алышат.
Алардын пикиринде, айып пул үй-бүлөнүн негизги муктаждыктарын канааттандыруу үчүн зарыл болгон каражаттарга ашыкча таасир этиши мүмкүн.