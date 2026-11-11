USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Ала-Арчада өспүрүмдүн каза болушу: Жогорку Кеңеш иликтөөнүн жыйынтыгын күтүүдө

10:38, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Жогорку Кеңеш Ала-Арча капчыгайында тоого чыгып, каза болгон 14 жаштагы Амир Кунакуновдун өлүмүнүн чоо-жайы боюнча маалымат алат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев парламенттин жалпы жыйынында билдирди.

Анын айтымында, учурда окуянын чоо-жайын аныкташы керек болгон комиссия иштеп жатат.

Кабарлангандай, текшерүүнү Башкы прокуратура жана Аскердик прокуратура жүргүзүүдө. Жумуш аяктагандан кийин тиешелүү ведомстволор маалымат беришет.

Марлен Маматалиев парламент иликтөөнүн жыйынтыгын алгандан кийин бул маселени тармактык комитеттин жыйынында же пленардык жыйында өзүнчө карашы мүмкүн экенин белгиледи.

Эске салсак, жакында 14 жаштагы өспүрүм тоодо адашып каза болгон. Кечээ аны акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Бул окуя коомчулукта чоң резонанс жаратты.

Тема боюнча материалдар

Зыяндуу азыктар сатылат: Эл өкүлү мектеп буфеттерин текшерүүнү сунуштады

Жогорку Кеңеш үй-бүлөлүк зомбулуктун көбөйүшүнө тынчсызданууда

Никаб үчүн айып пул эки эсеге азайтылат. Чет өлкөлүктөргө жеңилдиктер каралууда

Грузия парламентинин төрагасы Кыргызстанга расмий сапар менен келди

Депутат Бишкектеги түтүн боюнча текшерүүнүн жыйынтыгын ачык жарыялоону суранды

Япония кыргызстандык 20 аткаминерди окутууга 2,4 миллион доллар бөлөт

Жогорку Кеңештин депутаттары эмки жумада шайлоочулар менен жолугушат

Япония Кыргызстанда ракты диагностикалоого кызыкдар

Кыргызстанда бөйрөк боюнча 116 жана боор алмаштыруу боюнча 11 операция жасалды

Кара-Кулжа районунун тургундары чакан ГЭСтердин курулушуна каршы чыгышты

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18