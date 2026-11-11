USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Зыяндуу азыктар сатылат: Эл өкүлү мектеп буфеттерин текшерүүнү сунуштады

11:25, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Жогорку Кеңештин депутаты Сүйүнбек Өмүрзаков Агартуу министрлигин мектеп буфеттерин текшерүүгө чакырды. Анын айтымында, ал жерлерде балдарга газдалган суусундуктар, таттуулар жана ден соолукка терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон башка азыктар сатылууда.

Бул маселени эл өкүлү парламенттин жыйынында көтөрдү.

ддддддддддддддддддддддддддддддддддддд.png

Сүйүнбек Өмүрзаковдун айтымында, ата-энелер мектеп буфеттериндеги азыктардын түрлөрүнө жана аларды сактоо шарттарына даттанышууда. Ал айрым ата-энелер мындай продукцияны керектөөнү балдардын баш оорусуна жана тиш көйгөйлөрүнө, анын ичинде кариеске болгон даттануулары менен байланыштырарын маалымдады.

Парламентарий ата-энелердин катышуусунда атайын комиссия түзүүнү жана мектеп буфеттерине ревизия жүргүзүүнү сунуштады. Анын пикиринде, балдарга кандай азыктар сатылып жатканын, алар кандай сакталарын жана санитардык талаптар сакталып жаткан-жатпаганын текшерүү зарыл.

Сүйүнбек Өмүрзаков Агартуу министрлиги бул көйгөйгө көңүл буруп, мектеп окуучуларынын ден соолугун коргоо үчүн чараларды көрүшү керектигин баса белгиледи.

Тема боюнча материалдар

Жогорку Кеңеш үй-бүлөлүк зомбулуктун көбөйүшүнө тынчсызданууда

Ала-Арчада өспүрүмдүн каза болушу: Жогорку Кеңеш иликтөөнүн жыйынтыгын күтүүдө

Никаб үчүн айып пул эки эсеге азайтылат. Чет өлкөлүктөргө жеңилдиктер каралууда

Грузия парламентинин төрагасы Кыргызстанга расмий сапар менен келди

Депутат Бишкектеги түтүн боюнча текшерүүнүн жыйынтыгын ачык жарыялоону суранды

Япония кыргызстандык 20 аткаминерди окутууга 2,4 миллион доллар бөлөт

Жогорку Кеңештин депутаттары эмки жумада шайлоочулар менен жолугушат

Япония Кыргызстанда ракты диагностикалоого кызыкдар

Кыргызстанда бөйрөк боюнча 116 жана боор алмаштыруу боюнча 11 операция жасалды

Кара-Кулжа районунун тургундары чакан ГЭСтердин курулушуна каршы чыгышты

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18