Зыяндуу азыктар сатылат: Эл өкүлү мектеп буфеттерин текшерүүнү сунуштады
Жогорку Кеңештин депутаты Сүйүнбек Өмүрзаков Агартуу министрлигин мектеп буфеттерин текшерүүгө чакырды. Анын айтымында, ал жерлерде балдарга газдалган суусундуктар, таттуулар жана ден соолукка терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон башка азыктар сатылууда.
Бул маселени эл өкүлү парламенттин жыйынында көтөрдү.
Сүйүнбек Өмүрзаковдун айтымында, ата-энелер мектеп буфеттериндеги азыктардын түрлөрүнө жана аларды сактоо шарттарына даттанышууда. Ал айрым ата-энелер мындай продукцияны керектөөнү балдардын баш оорусуна жана тиш көйгөйлөрүнө, анын ичинде кариеске болгон даттануулары менен байланыштырарын маалымдады.
Парламентарий ата-энелердин катышуусунда атайын комиссия түзүүнү жана мектеп буфеттерине ревизия жүргүзүүнү сунуштады. Анын пикиринде, балдарга кандай азыктар сатылып жатканын, алар кандай сакталарын жана санитардык талаптар сакталып жаткан-жатпаганын текшерүү зарыл.
Сүйүнбек Өмүрзаков Агартуу министрлиги бул көйгөйгө көңүл буруп, мектеп окуучуларынын ден соолугун коргоо үчүн чараларды көрүшү керектигин баса белгиледи.