USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Камила Талиева ЖРТны өткөрүүнү мамлекетке өткөрүп берүүнү сунуштады

15:15, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева Жалпы республикалык тестирлөөнү (ЖРТ) уюштуруу жана өткөрүү иштерине мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүүнү сунуштады. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти.

Депутаттын айтымында, ЖРТны көп жылдан бери мамлекеттик эмес уюм — Билим берүүнү жана окутуу усулдарын баалоо борбору өткөрүп келет. Ушуга байланыштуу ал борбордун ишин мамлекеттик органдар тарабынан көзөмөлдөө, жооптуу мекемелердин милдеттерин тактоо жана тестирлөөдөн түшкөн каражаттардын пайдаланылышынын ачык-айкындуулугу боюнча маселелерди көтөрдү.

Парламентте ЖРТ өткөрүүгө мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү сунушталды

Ошондой эле быйыл сертификаттарда жана тесттик тапшырмаларда каталар кеткенин, абитуриенттер менен ата-энелерге маалымат жеткирүү жетишсиз болгонун белгиледи.

Талиева тесттик материалдарды даярдоого көзөмөлдү күчөтүп, тапшырмалар мектеп программасына шайкеш болушу керектигин айтты.

Ал ЖРТ өткөрүү системасын өркүндөтүү үчүн «Билим берүү жөнүндө» мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштады.

Тема боюнча материалдар

Зыяндуу азыктар сатылат: Эл өкүлү мектеп буфеттерин текшерүүнү сунуштады

Жогорку Кеңеш үй-бүлөлүк зомбулуктун көбөйүшүнө тынчсызданууда

Ала-Арчада өспүрүмдүн каза болушу: Жогорку Кеңеш иликтөөнүн жыйынтыгын күтүүдө

Никаб үчүн айып пул эки эсеге азайтылат. Чет өлкөлүктөргө жеңилдиктер каралууда

Грузия парламентинин төрагасы Кыргызстанга расмий сапар менен келди

Депутат Бишкектеги түтүн боюнча текшерүүнүн жыйынтыгын ачык жарыялоону суранды

Япония кыргызстандык 20 аткаминерди окутууга 2,4 миллион доллар бөлөт

Жогорку Кеңештин депутаттары эмки жумада шайлоочулар менен жолугушат

Япония Кыргызстанда ракты диагностикалоого кызыкдар

Кыргызстанда бөйрөк боюнча 116 жана боор алмаштыруу боюнча 11 операция жасалды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18