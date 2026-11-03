Грузия парламентинин төрагасы Кыргызстанга расмий сапар менен келди
07:18, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Грузиянын Парламентинин Төрагасы Шалва Папуашвили Кыргыз Республикасына расмий сапар менен келди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди.
Ардактуу конокту «Манас» эл аралык аба майданынан Жогорку Кеңештин Төрагасынын биринчи орун басары Медербек Алиев тосуп алды.
Белгилей кетсек, Грузиянын Парламентинин Төрагасы расмий сапарынын алкагында бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрөт.