USD87.45EUR98.17RUB1.08
24.kg

Грузия парламентинин төрагасы Кыргызстанга расмий сапар менен келди

07:18, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Грузиянын Парламентинин Төрагасы Шалва Папуашвили Кыргыз Республикасына расмий сапар менен келди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди.

Ардактуу конокту «Манас» эл аралык аба майданынан Жогорку Кеңештин Төрагасынын биринчи орун басары Медербек Алиев тосуп алды.

Белгилей кетсек, Грузиянын Парламентинин Төрагасы расмий сапарынын алкагында бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрөт.

Тема боюнча материалдар

Депутат Бишкектеги түтүн боюнча текшерүүнүн жыйынтыгын ачык жарыялоону суранды

Япония кыргызстандык 20 аткаминерди окутууга 2,4 миллион доллар бөлөт

Жогорку Кеңештин депутаттары эмки жумада шайлоочулар менен жолугушат

Япония Кыргызстанда ракты диагностикалоого кызыкдар

Кыргызстанда бөйрөк боюнча 116 жана боор алмаштыруу боюнча 11 операция жасалды

Кара-Кулжа районунун тургундары чакан ГЭСтердин курулушуна каршы чыгышты

Жогорку Кеңеште Абдыкадыр Орозбековдун 140 жылдыгын белгилөө сунушталды

Кыргызстанда иштеген чет элдик педагогдордун баары эле салыктан бошотулабы?

Садыр Жапаров ТүркПАга мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринин спикерлерин кабыл алды

Кыргызстан ТүркПАга төрагалык кылууну Казакстандан өткөрүп алды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18