USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Жогорку Кеңеш үй-бүлөлүк зомбулуктун көбөйүшүнө тынчсызданууда

11:05, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Жогорку Кеңеште үй-бүлөлүк зомбулуктун көбөйүшүнө тынчсыздануу билдиришти. Бул тууралуу парламенттин трибунасынан депутат Медина Кайрылбекова билдирди.

Анын айтымында, өлкөдө үй-бүлөлүк зомбулук актуалдуу көйгөй бойдон калууда жана энелердин каза болгон ар бир учуру коомдо резонанс жаратат. Ал Караван айылында жакында эле орун алган эненин өлүмүн эске салды.

Депутат статистикалык маалыматтарды атады: 2025-жылы үй-бүлөлүк зомбулук фактылары боюнча 23 миң 518 кайрылуу катталган. Факт боюнча 656 кылмыш иши козголгон.

2026-жылдын тогуз айында 21 миң 754 кайрылуу катталды. Эгерде 2025-жылдын ушул эле мезгили менен салыштырсак, зомбулук учурлары 30 пайызга өскөн. 521 кылмыш иши козголгон, бул 2025-жылдын көрсөткүчтөрүнөн 14 пайызга көп.

Анын айтымында, үй-бүлөлүк зомбулукту жоюу үчүн натыйжалуу чараларды көрүү керек — мамлекеттик программаларды бекитүү, зомбулук фактыларына ыкчам чара көрүү жана берилген убактылуу коргоо ордерлеринин аткарылышын сактоо зарыл. Алардын аткарылышы бузулган учурда катуу жазалоо керектигин белгиледи.

Тема боюнча материалдар

Зыяндуу азыктар сатылат: Эл өкүлү мектеп буфеттерин текшерүүнү сунуштады

Ала-Арчада өспүрүмдүн каза болушу: Жогорку Кеңеш иликтөөнүн жыйынтыгын күтүүдө

Никаб үчүн айып пул эки эсеге азайтылат. Чет өлкөлүктөргө жеңилдиктер каралууда

Грузия парламентинин төрагасы Кыргызстанга расмий сапар менен келди

Депутат Бишкектеги түтүн боюнча текшерүүнүн жыйынтыгын ачык жарыялоону суранды

Япония кыргызстандык 20 аткаминерди окутууга 2,4 миллион доллар бөлөт

Жогорку Кеңештин депутаттары эмки жумада шайлоочулар менен жолугушат

Япония Кыргызстанда ракты диагностикалоого кызыкдар

Кыргызстанда бөйрөк боюнча 116 жана боор алмаштыруу боюнча 11 операция жасалды

Кара-Кулжа районунун тургундары чакан ГЭСтердин курулушуна каршы чыгышты

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18