Жогорку Кеңеш үй-бүлөлүк зомбулуктун көбөйүшүнө тынчсызданууда
Жогорку Кеңеште үй-бүлөлүк зомбулуктун көбөйүшүнө тынчсыздануу билдиришти. Бул тууралуу парламенттин трибунасынан депутат Медина Кайрылбекова билдирди.
Анын айтымында, өлкөдө үй-бүлөлүк зомбулук актуалдуу көйгөй бойдон калууда жана энелердин каза болгон ар бир учуру коомдо резонанс жаратат. Ал Караван айылында жакында эле орун алган эненин өлүмүн эске салды.
Депутат статистикалык маалыматтарды атады: 2025-жылы үй-бүлөлүк зомбулук фактылары боюнча 23 миң 518 кайрылуу катталган. Факт боюнча 656 кылмыш иши козголгон.
2026-жылдын тогуз айында 21 миң 754 кайрылуу катталды. Эгерде 2025-жылдын ушул эле мезгили менен салыштырсак, зомбулук учурлары 30 пайызга өскөн. 521 кылмыш иши козголгон, бул 2025-жылдын көрсөткүчтөрүнөн 14 пайызга көп.
Анын айтымында, үй-бүлөлүк зомбулукту жоюу үчүн натыйжалуу чараларды көрүү керек — мамлекеттик программаларды бекитүү, зомбулук фактыларына ыкчам чара көрүү жана берилген убактылуу коргоо ордерлеринин аткарылышын сактоо зарыл. Алардын аткарылышы бузулган учурда катуу жазалоо керектигин белгиледи.