ФИФА президенттин шайлоо: Талапкерлерди каттоо аяктап, үчөө ат салышат
Эл аралык футбол федерациясы (ФИФА)2027-жылдагы президенттик шайлоодо 2016-жылдан бери бул кызматты ээлеп келе жаткан Жанни Инфантино менен бирге Филипп Диалло жана Кодзо Тасиманын талапкерлик арыздары түшкөнүн билдирди.
ФИФАнын билдирүүсүндө «ФИФА Кеңеши 2026-жылдын 29-апрелинде шайлоо жарыялагандан кийин ФИФАнын башкы катчылыгы 2027-жылдын 18-мартында Мароккодо өтүүчү президенттик шайлоого ФИФАга мүчө федерациялар тарабынан сунушталган талапкерлик арыздарды кабыл алды», - деп айтылат.
Президенттикке кайрадан талапкерлигин койгонун жарыялаган Инфантинонун атаандаштары катары шайлоодо Тасима жана Диалло чыгат.
Билдирүүдө«ФИФАнын Башкаруу уставына ылайык, талапкерликтерди карап чыгуу жана талапкерлерди бекитүү боюнча чечим кабыл алуу үчүн шайлоо комитетине жөнөтүлдү. ФИФАнын Уставында жана шайлоо календарында көрсөтүлгөндөй, мүчө федерацияларга сунушталган жана бекитилген талапкерлердин ысымдары 2027-жылдын 18-февралынан кечиктирилбестен маалымдалат», -деп кошумчаланган.
ФИФАнын президенттигине талапкер болгондор 211 мүчө федерациянын кеминде бешөөсүнүн жазуу жүзүндөгү колдоосу менен кечээ түн ортосуна чейин арыз тапшырышы керек болчу.
Талапкерлик арыз бергендер тууралуу ФИФАдан расмий билдирүү чыкканга чейин 4 ысым жарышка катышарын жарыялаган эле; талапкерлердин арасында Швейцария курама командасында жана «Тоттенхэмде» ойногон 55 жаштагы мурдагы футболчу Рамон Вега да бар болчу.
2027-жылдын 18-февралына чейин кайсы талапкерлер шайкештик текшерүүлөрүнөн өтүп, 18-мартта Мароккодо өтүүчү президенттик жарышка катышуу укугуна ээ болору жарыяланат.
2016-жылдан бери уюмду жетектеп келе жаткан Инфантино бул шайлоодо дагы бир мөөнөткө иштөө үчүн талапкер болду.
Инфантино ФИФА турнирлерине жеке инвестиция тартуу планынан кийин эл аралык футбол коомчулугунун сынына кабылган эле.
УЕФАнын президенти Александер Чеферин сындаган Инфантинонун ордуна келүү жарышына катышпай турганын жарыяласа, УЕФА Инфантинонун атаандаш талапкери болгон Франция Футбол Федерациясынын (FFF) президенти Филипп Диаллого колдоо көрсөтүүдө.
ЖАННИ ИНФАНТИНО
56 жаштагы швейцариялык теги италиялыкболгонюрист коррупциялык жаңжалдан кийин отставкага кеткен Зепп Блаттердин ордуна 2016-жылы ФИФА президенти болгон.
Инфантинонун президенттиги учурунда ФИФА Дүйнөлүк чемпионаттагы командалардын санын 32ден 48ге көбөйтүп, турнирге VAR (Видео жардамчы калыс) системасын киргизди.
Инфантино ФИФА турнирлерине жеке инвестиция тартуу пландары ишке ашпай калгандан кийин эл аралык футбол коомчулугу тарабынан отставкага кетүү боюнча басымга кабылууда.
КОДЗО ТАСИМА
Ишемби күнү 69 жашка толо турган Кодзо Тасима мурда Япониянын улуттук курама командасында ойноп, кийин жаштар курама командаларында машыктыруучу болгон инсан.
Япония Футбол Федерациясында башкы катчы жана президент кызматтарын аркалаган Тасима азыр ардактуу президент болуп саналат.
Тасима 2015-жылдан бери ФИФАнын аткаруу комитетинде Азия федерацияларынын өкүлү болуп келет.
ФИЛИПП ДИАЛЛО
2023-жылдан бери Франция Футбол Федерациясынын (FFF) президенттик кызматын аркалап келе жаткан 63 жаштагы Филипп Диалло эл аралык футбол саясатына жаңыдан аралашкан спорт жетекчиси болуп саналат.
Диалло 2023-жылдын апрелинде Европа футболунун башкаруу органы болгон УЕФАнын Аткаруу комитетине шайланган.
Талапкерлигин жарыялаган Диалло учурдагы ФИФА жетекчилигин спорттун «аброюн түшүрүү, футболдун имиджине зыян келтирүү жана бөлүнүү уусун жайылтуу» деп айыптаган эле.