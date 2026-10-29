USD87.45EUR97.29RUB1.09
24.kg

Испанияда поездердин кагылышуусунан каза болгондордун саны 64 адамга жетти

10:06, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Испанияда поезддердин кагылышуусунан каза болгондордун саны 64 адамга жетти. Жок дегенде 200 адам жабыркады.

1793237448813-43f09ce2-fb3c-485f-9c92-9fca93aee7ea-1png-optimized.webp

«Темир жол кырсыгынан каза болгондордун саны 64кө жетти», — деп билдирди Кастилия-Ла-Манча автономиялуу коомчулугунун өкмөт башчысы Эмилиано Гарсия-Пахе.

Эскерте кетсек, трагедия Мадрид — Андалусия жогорку ылдамдыктагы темир жол багытында кечээ эртең менен болгон.

Алдын ала версия боюнча, борбор шаардан Севильяга жөнөп кеткен AVE ылдам жүрүүчү поезди Iryo жеке операторунун составын сүзүп, анын акыркы эки вагон рельстен чыгып, насыпайдан кулап түшкөн.

Испаниянын транспорто министри Оскар Пуэнте кагылышуу коопсуздук системасы өчүп калышына алып келген компьютерлердин ишиндеги катачылыктан кийин болгонун билдирди.

Өлкөнүн премьер-министри Педро Санчес үч күндүк улуттук аза күтүү күнүн жарыялады.

Тема боюнча материалдар

Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөр: Европа өкүлдөрү чакырылбайт

Испанияда эки поезддин кагылышуусунан кеминде 46 адам каза болду

Бишкекте электробустун катышуусундагы жол кырсыгынан үч адам жабыркады

Жасалма интеллект артыкчылыкта: Microsoft 60 миң кызматкерин жумуштан кетиреби?

80 жаштагы Лула да Силва төртүнчү ирет Бразилиянын президенти болуп шайланды

Украина маселеси. Евробиримдик Путин менен диалог жүргүзүү жолдорун издеп жатат

Бишкектеги жол кырсыгы: Автобустун айдоочусу медициналык кароодон өткөн

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18