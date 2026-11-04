Эртең Бишкектин үч конушунда суу өчүрүлөт
5-ноябрда эртең мененки саат 9.00дөн кечки 17.00гө чейин «Ак-Жар», «Ак-Бата» жана «Келечек» конуштарына ичүүчү суу берүү токтотулат. Бул тууралуу Бишкек мэриясы билдирет.
Суу берүү турак үйлөрдө, мектептерде, мектепке чейинки балдар мекемелеринде, саламаттыкты сактоо объекттеринде жана башка социалдык-тиричилик курулуштарында, ошондой эле өнөр жай объекттеринде чектелип өчүрүлөт.
Суунун убактылуу өчүрүлүшү шаардык суу түтүктөрү тармагындагы «Ак-Жар» жана «Ак-Бата» суу топтогучтарындагы оңдоо-профилактикалык жумуштарга байланыштуу болууда.
«Бишкексууканал» ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана уюмдарды, тургундарды алдын ала ичүүчү суу камдап алууну суранат.