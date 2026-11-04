USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Эртең Бишкектин үч конушунда суу өчүрүлөт

08:45, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

5-ноябрда эртең мененки саат 9.00дөн кечки 17.00гө чейин «Ак-Жар», «Ак-Бата» жана «Келечек» конуштарына ичүүчү суу берүү токтотулат. Бул тууралуу Бишкек мэриясы билдирет.

Суу берүү турак үйлөрдө, мектептерде, мектепке чейинки балдар мекемелеринде, саламаттыкты сактоо объекттеринде жана башка социалдык-тиричилик курулуштарында, ошондой эле өнөр жай объекттеринде чектелип өчүрүлөт.

1793366517657-9ecdc18f-b601-4589-b054-142b71ab2bcb-86447919211399460752832554687624063864055686njpg-optimized.webp

Суунун убактылуу өчүрүлүшү шаардык суу түтүктөрү тармагындагы «Ак-Жар» жана «Ак-Бата» суу топтогучтарындагы оңдоо-профилактикалык жумуштарга байланыштуу болууда.

«Бишкексууканал» ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана уюмдарды, тургундарды алдын ала ичүүчү суу камдап алууну суранат.

Тема боюнча материалдар

Бүгүн Бишкектин 7-кичи райондо суу берүү убактылуу токтотулат

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында 17 саатка суу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчөт

Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда суу өчөт

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында убактылуу суу өчүрүлөт 

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт

Алты жылда пландалган 715 айылдын 415и гана ичүүчү суу менен камсыздалды

Бишкектин айрым аймактарында 22-октябрда суу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында суу убактылуу өчүрүлөт

Кызыл-Кыяда суу түтүктөрүнүн курулушу 2027-жылы башталат

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18