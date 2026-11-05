Бүгүн Бишкектеги үч конушта суу убактылуу өчүрүлөт. Себеби
Бүгүн, 5-ноябрда Бишкектеги Ак-Жар, Ак-Бата жана Келечек конуштарында суу берүү убактылуу токтотулат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.
Маалыматка ылайык, саат 09:00дөн 17:00гө чейин турак жай, мектеп, бала бакча, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өнөр жай объектилерине ичүүчү суу берилбейт.
Суу «Ак-Жар» жана «Ак-Бата» суу топтомолорунда жана шаардык суу түтүк тармактарында профилактикалык оңдоп-түзөө иштерине байланыштуу убактылуу токтотулат.
Мындан улам «Бишкексууканал» муниципалдык ишканасы жашоочуларды, уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.