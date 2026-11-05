USD87.45EUR98.35RUB1.07
24.kg

Бүгүн Бишкектеги үч конушта суу убактылуу өчүрүлөт. Себеби

08:29, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бүгүн, 5-ноябрда Бишкектеги Ак-Жар, Ак-Бата жана Келечек конуштарында суу берүү убактылуу токтотулат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.

Маалыматка ылайык, саат 09:00дөн 17:00гө чейин турак жай, мектеп, бала бакча, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өнөр жай объектилерине ичүүчү суу берилбейт.

Суу «Ак-Жар» жана «Ак-Бата» суу топтомолорунда жана шаардык суу түтүк тармактарында профилактикалык оңдоп-түзөө иштерине байланыштуу убактылуу токтотулат.

Мындан улам «Бишкексууканал» муниципалдык ишканасы жашоочуларды, уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.

Тема боюнча материалдар

Эртең Бишкектин үч конушунда суу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин 7-кичи райондо суу берүү убактылуу токтотулат

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында 17 саатка суу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчөт

Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда суу өчөт

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында убактылуу суу өчүрүлөт 

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт

Алты жылда пландалган 715 айылдын 415и гана ичүүчү суу менен камсыздалды

Бишкектин айрым аймактарында 22-октябрда суу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында суу убактылуу өчүрүлөт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18