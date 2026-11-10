Бүгүн Бишкектин эки районунда суу болбойт
08:45, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бишкектин эки кичи районунда бүгүн, 10-ноябрда суу болбойт. Бул тууралуу Бишкек мэриясы билдирет.
Маалыматка ылайык, 10-ноябрда саат 10:00дөн19:00гө чейин10-кичи районундагы № 16-25, 9, 10, 11, 17/1, 9-кичи районундагы № 10,12,12/1, 13, 14, 15, 46, 40/1 үйлөрдө суу болбойт.
Суу берүү«Бишкекжылуулукэнерго» ишканасы тарабынан диаметри 100 мм болгон бурама тээктегитыгынды жоюу иштеринин жүргүзүлүшүнө байланыштуу токтотулат.