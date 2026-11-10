USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

Бүгүн Бишкектин эки районунда суу болбойт

08:45, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкектин эки кичи районунда бүгүн, 10-ноябрда суу болбойт. Бул тууралуу Бишкек мэриясы билдирет.

Маалыматка ылайык, 10-ноябрда саат 10:00дөн19:00гө чейин10-кичи районундагы № 16-25, 9, 10, 11, 17/1, 9-кичи районундагы № 10,12,12/1, 13, 14, 15, 46, 40/1 үйлөрдө суу болбойт.

Суу берүү«Бишкекжылуулукэнерго» ишканасы тарабынан диаметри 100 мм болгон бурама тээктегитыгынды жоюу иштеринин жүргүзүлүшүнө байланыштуу токтотулат.

Тема боюнча материалдар

Бүгүн Бишкектеги үч конушта суу убактылуу өчүрүлөт. Себеби

Эртең Бишкектин үч конушунда суу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин 7-кичи райондо суу берүү убактылуу токтотулат

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында 17 саатка суу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчөт

Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда суу өчөт

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында убактылуу суу өчүрүлөт 

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт

Алты жылда пландалган 715 айылдын 415и гана ичүүчү суу менен камсыздалды

Бишкектин айрым аймактарында 22-октябрда суу өчүрүлөт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18