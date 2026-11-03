Бүгүн Бишкектин 7-кичи райондо суу берүү убактылуу токтотулат
Бүгүн, 3-ноябрда Бишкектеги 7-кичи райондо суу берүү убактылуу токтотулат.
Мэриядан билдиришкендей, саат 10:00дөн 22:00гө чейин турак жай, мектеп, бала бакча, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өнөр жай объектилерине ичүүчү суу берүү токтотулат.
Өчүрүү району 7-кичи райондогу № 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 38/1, 39, 40, 41, 43, 5Б даректерин камтыйт.
Суу диаметри 100 мм болгон суу түтүгүндө оңдоп-түзөө иштерине байланыштуу суу берүү убактылуу берилбейт.
«Бишкексууканал» муниципалдык ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана жашоочуларды, уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдап коюуну суранат.