USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө жылуулук жана ысык суу берүү убактылуу токтотулат

09:26, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бүгүн, 13-ноябрда, жылуулук тармагындагы бузулган жерди аныктоо жана оңдоо иштерине байланыштуу жылуулук жана ысык суу берүү убактылуу токтотулат. Бул тууралуу мэриядан билдирди.

Маалыматка ылайык, төмөнкү даректерде жылуулук жана ысык суу берүү убактылуу чектелет:

  •  «Асанбай» кичи району: 4, 3, 2, 2/1, 8, 9, 8/3, 8/1, 10, 11, 13, 2а, 15а, 15, 14, 17, 17/1, 3в, 18, 19, 2123/2, 22, 23, 29, 28, 25, 27;
  •  А. Токомбаев көчөсү: 53/1г, 53/3, 53/1б.

Бузулган жерди оңдоо иштерин бүгүн күничинде аяктоо пландалууда.

«Бишкекжылуулуктармагы» муниципалдык ишканасы шаар тургундарынан убактылуу жаралган ыңгайсыздыктарга түшүнүү менен мамиле кылууну өтүнөт.

Тема боюнча материалдар

Бүгүн Бишкектин эки районунда суу болбойт

Бүгүн Бишкектеги үч конушта суу убактылуу өчүрүлөт. Себеби

Эртең Бишкектин үч конушунда суу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин 7-кичи райондо суу берүү убактылуу токтотулат

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында 17 саатка суу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчөт

Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда суу өчөт

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында убактылуу суу өчүрүлөт 

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт

Алты жылда пландалган 715 айылдын 415и гана ичүүчү суу менен камсыздалды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18