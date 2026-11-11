USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Дүйнөнүн эң мыкты чабуулчулары аталды

07:45, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кесипкөй футболчулардын ассоциацияларынын эл аралык федерациясы(FIFPro) өткөн сезондогу дүйнөнүн эң мыкты чабуулчуларын атады.

Рейтинг дүйнө жүзү боюнча 19 806 оюнчунун арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун негизинде түзүлгөн. Натыйжада, добуш берүүдө мадриддик «Реалдын» жана Франция курамасынын чабуулчусу Килиан Мбаппе биринчи орунду ээледи.

Экинчи сапка «Барселонанын» жана Испания курамасынын вингери Ламин Ямаль жайгашты. Эң мыктылардын үчилтигин «Интер Майамиден» легендарлуу аргентиналык Лионель Месси жыйынтыктады.

Дүйнөнүн эң мыкты 10 чабуулчусу төмөнкүчө:

  • Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид/Франция)
  • Ламин Ямаль («Барселона"/Испания)
  • Лионель Месси («Интер Майами"/Аргентина)
  • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити"/Норвегия)
  • Харри Кейн («Бавария"/Англия)
  • Майкл Олисе («Бавария"/Франция)
  • Хвича Кварацхелия (ПСЖ/Грузия)
  • Криштиану Роналду («Аль-Наср"/Португалия)
  • Усман Дембеле (ПСЖ/Франция)
  • Рафинья («Барселона"/Бразилия)

Буга чейин кесипкөй футболчулардын ассоциацияларынын эл аралык федерациясы жылдын символикалык командасын сунуштаган, ага Кейн менен Роналду кирбей калган.

Тема боюнча материалдар

Кыргызстанда Олимпиада чемпиондоруна ай сайын 30 миң сомдон өмүр бою төлөнөт

«Тажикстан президентинин кубогу»: Өлкөдөгү жаш шахматчылар мелдешке катышат

«Барс» клубу футбол боюнча Кыргызстандын чемпиону болду

Криштиану Роналду Португалия курама командасынан кеткенин жарыялады

Мээрим Жуманазарова UWW дүйнөлүк рейтингинде биринчи орунга көтөрүлдү

Криштиану Роналдунун уулу биринчи жолу Португалия курама командасына чакырылды

Азия чемпионаты-2027: Футбол боюнча беттештин мөөнөтү жылдырылды

UFC мушкери Конор Макгрегор карьерасын жыйынтыктаганын кайрадан жарыялады

Азия Кубогу-2027: Чемпионат бир жылга жылдырылышы мүмкүн

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандык балбандар беш медаль утту

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18