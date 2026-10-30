USD87.45EUR97.41RUB1.09
24.kg

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова күмүш медаль утту

07:39, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстандын күрөш боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Мээрим Жуманазарова спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, 68 кг чейинки салмак категориясында күч сынашкан кыргызстандык балбан финалдык беттеште Кытайдын өкүлү Жиа Лонг менен кез келип, 3:4 эсебинде жеңилүү ызаасын тартты.

Ал финалга чейинки беттештерде ишенимдүү күрөш көрсөттү.

1/8 финалда Индиянын өкүлү Сришти Сриштини 5:1 эсебинде жеңсе, чейрек финалда америкалык Кеннеди Алексис Блэйдсти 6:3 эсебинде утту.

Жарым финалда Монголиянын балбаны Энхсайхан Делгерманы 5:1 эсебинде жеңип, финалга жолдомо алган.

Тема боюнча материалдар

Дүйнө чемпионаты -2026: Бүгүн эркин күрөш боюнча балбандар килемге чыгат

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова алтын медаль үчүн күрөшөт

Forbes рейтинги: Карьерасында 1 млрд доллардан ашык каражат тапкан 11 спортчу

Чүй облусунда 25 миң көрүүчүгө ылайыкталган Көк бөрү аренасы курулат

Кыргызстан 2028-жылкы жайкы Олимпиадага 30га чейин жолдомо алууну көздөп жатат

Дүйнө чемпионаты: Бүгүн Мээрим Жуманазарова менен Нурзат Нуртаева килемге чыгат

Унаи Симон — жылдын мыкты дарбазачысы аталды

Дүйнө чемпионаты: Бүгүн кыргызстандык балбан кыздар күч сынашат

«Алтын топ- 2026»: Гарри Кейн карьерасында биринчи жолу сыйлыктын ээси болду

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль утту

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18