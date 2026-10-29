USD87.45EUR97.29RUB1.09
24.kg

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова алтын медаль үчүн күрөшөт

15:31, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча Дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Мээрим Жуманазарова кыз-келиндер күрөшү боюнча финалга чыгып, алтын медаль үчүн күч сынашат.

Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, 68 кг чейинки салмак категориясында финалдык беттешке чыккан Мээрим Жуманазарова Кытайдын балбаны Жиа Лонг менен беттешет.

Кыргызстандык балбандын финалга чейинки жолу ишенимдүү жеңиштер менен коштолду. Ал 1/8 финалда Индиянын өкүлү Сришти Сриштини 5:1 эсебинде жеңген. Чейрек финалда америкалык Кеннеди Алексис Блэйдсти 6:3 эсебинде утуп, жарым финалга жолдомо алган.

Финалга чыгуу үчүн болгон беттеште Монголиянын өкүлү Энхсайхан Делгерманы 5:1 эсебинде жеңип, Дүйнө чемпионатынын финалына чыкты.

Алтын медаль үчүн финалдык беттештер бүгүн, 29-октябрда, Бишкек убактысы боюнча саат 18:30да башталат.

Тема боюнча материалдар

Forbes рейтинги: Карьерасында 1 млрд доллардан ашык каражат тапкан 11 спортчу

Чүй облусунда 25 миң көрүүчүгө ылайыкталган Көк бөрү аренасы курулат

Кыргызстан 2028-жылкы жайкы Олимпиадага 30га чейин жолдомо алууну көздөп жатат

Дүйнө чемпионаты: Бүгүн Мээрим Жуманазарова менен Нурзат Нуртаева килемге чыгат

Унаи Симон — жылдын мыкты дарбазачысы аталды

Дүйнө чемпионаты: Бүгүн кыргызстандык балбан кыздар күч сынашат

«Алтын топ- 2026»: Гарри Кейн карьерасында биринчи жолу сыйлыктын ээси болду

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль утту

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль үчүн күрөшөт

Алтын топ -2026: Бүгүн сыйлык тапшыруу аземи өтөт. Ким алдыда?

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18