USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандын намысын 22 балбан коргойт

14:30, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Эртең, 24-октябрдан 1-ноябрга чейин Казакстандын Астана шаарында күрөш боюнча дүйнө чемпионаты башталат.

Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, анда грек-рим, эркин жана кыз-келиндер күрөшү боюнча мелдештер уюштурулат.

Мелдеште 22 спортчу Кыргызстандын намысын коргойт.

Анын ичинде:

 Грек-рим күрөшү боюнча 10 балбан:

  • Кутман Калбаев — 55 кг чейинки салмакта;
  • Курманбек Жапаров — 60 кг чейинки салмакта;
  • Афтандил Таалайбек уулу — 63 кг чейинки салмакта;
  • Раззак Бейшекеев — 67 кг чейинки салмакта;
  • Амантур Исмаилов — 72 кг чейинки салмакта;
  • Ырыскелди Максатбек уулу — 77 кг чейинки салмакта;
  • Акжол Махмудов — 82 кг чейинки салмакта;
  • Азат Салидинов — 87 кг чейинки салмакта;
  • Үзүр Жусупбеков — 97 кг чейинки салмакта;
  • Илхам Токтаев — 130 кг чейинки салмакта. 

Эркин күрөш боюнча 8 балбан:

  • Абдымалик Карачов — 57 кг чейинки салмакта;
  • Асан Өмүрбек уулу — 61 кг чейинки салмакта;
  • Тайырбек Жумашбек уулу — 65 кг чейинки салмакта;
  • Эрназар Акматалиев — 70 кг чейинки салмакта;
  • Орозобек Токтомамбетов — 74 кг чейинки салмакта;
  • Жакшылык Байташов — 79 кг чейинки салмакта;
  • Малик Шаваев — 86 кг чейинки салмакта;
  • Яков Чаплин — 92 кг чейинки салмакта.

 Кыз-келиндер күрөшү боюнча 4 балбан:

Гүлнур Таштанбекова — 65 кг чейинки салмакта;

Мээрим Жуманазарова — 68 кг чейинки салмакта;

Нурзат Нуртаева — 72 кг чейинки салмакта;

Айпери Медет кызы — 76 кг чейинки салмакта.

Тема боюнча материалдар

Кыргызстан Кубогу -2026: «Нефтчи» менен «Мурас Юнайтед» баш байге үчүн беттешет

Чемпиондор лигасы: Жуманын мыкты оюнчусу расмий түрдө аталды

Флойд Мэйвезер кайрадан Макгрегор менен беттешеби? Реванш тууралуу айтылды

Дмитрий Бивол чемпиондук титулдарын Каллум Смитке каршы коргойт

Бүгүн Ош шаарында Көк бөрү боюнча Кыргызстандын биринчилиги башталат

«Алтын топ»-2026: Сыйлык ээсинин аты белгилүү болду

Өз билемдик: Криштиану Роналдуга 255 евро айып салынып, оюндан четтетилди

Forbes рейтинги: Дүйнөдөгү эң жогорку акы төлөнүүчү 10 футболчу аталды

ФИФА кыргыз футболун өнүктүрүүгө 25 миллион доллар бөлүүнү пландаштырууда

U-23: Юхан Догдурбек уулу күрөш боюнча дүйнө чемпионатынан күмүш медал алды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18