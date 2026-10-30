Дүйнө чемпионаты: Эрназар Акматалиев алтын үчүн күрөшөт
Кыргызстандык балбан Эрназар Акматалиев Астана шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти.
Маалыматка ылайык, ал жарым финалдык беттеште АКШнын өкүлү Зейн Аллен Резерфорд менен күч сынашып, атаандашын 3:2 эсебинде жеңип алды.
Чечүүчү финалдык беттеште Эрназар Акматалиев Россиялык Ибрагим Ибрагимов менен күч сынашат.
Финалдык беттештер эртең, 31-октябрда, Бишкек убактысы боюнча саат 18:30да башталат