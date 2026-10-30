USD87.45EUR97.41RUB1.09
24.kg

Дүйнө чемпионаты: Эрназар Акматалиев алтын үчүн күрөшөт

20:20, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстандык балбан Эрназар Акматалиев Астана шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, ал жарым финалдык беттеште АКШнын өкүлү Зейн Аллен Резерфорд менен күч сынашып, атаандашын 3:2 эсебинде жеңип алды.

Чечүүчү финалдык беттеште Эрназар Акматалиев Россиялык Ибрагим Ибрагимов менен күч сынашат.

Финалдык беттештер эртең, 31-октябрда, Бишкек убактысы боюнча саат 18:30да башталат

Тема боюнча материалдар

Дүйнө чемпионаты -2026: Бүгүн эркин күрөш боюнча балбандар килемге чыгат

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова күмүш медаль утту

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова алтын медаль үчүн күрөшөт

Forbes рейтинги: Карьерасында 1 млрд доллардан ашык каражат тапкан 11 спортчу

Чүй облусунда 25 миң көрүүчүгө ылайыкталган Көк бөрү аренасы курулат

Кыргызстан 2028-жылкы жайкы Олимпиадага 30га чейин жолдомо алууну көздөп жатат

Дүйнө чемпионаты: Бүгүн Мээрим Жуманазарова менен Нурзат Нуртаева килемге чыгат

Унаи Симон — жылдын мыкты дарбазачысы аталды

Дүйнө чемпионаты: Бүгүн кыргызстандык балбан кыздар күч сынашат

«Алтын топ- 2026»: Гарри Кейн карьерасында биринчи жолу сыйлыктын ээси болду

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18