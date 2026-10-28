USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

Дүйнө чемпионаты: Бүгүн Мээрим Жуманазарова менен Нурзат Нуртаева килемге чыгат

09:47, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Бүгүн, 28-октябрда Казакстандын борбору Астана шаарында спорттук күрөш боюнча Дүйнө чемпионатынын алкагында кыз-келиндер күрөшү боюнча беттештер улантылат.

Мелдештин бешинчи күнүндө 53, 62, 68 жана 72 кг чейинки салмак категорияларында спортчулар күч сынашат.

Кыргызстандын курама командасынан 68 кг чейинки салмактагы Мээрим Жуманазарова мелдешти 1/8 финалдан баштап, анда Фируза Эсенбаева (Өзбекстан) жана Сришти (Индия) жубунун жеңүүчүсү менен кез келет.

Ал эми 72 кг чейинки салмактагы Нурзат Нуртаева биринчи айлампаны өткөрүп жиберип, жарым финалга чыгуу үчүн беттеште Розанна Бэлл (АКШ) жана Бусе Тосун (Түркия) жубунун жеңүүчүсү менен күч сынашат.

Алдын ала беттештер Бишкек убактысы боюнча саат 11:30да башталат.

Тема боюнча материалдар

Унаи Симон — жылдын мыкты дарбазачысы аталды

Дүйнө чемпионаты: Бүгүн кыргызстандык балбан кыздар күч сынашат

«Алтын топ- 2026»: Гарри Кейн карьерасында биринчи жолу сыйлыктын ээси болду

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль утту

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль үчүн күрөшөт

Алтын топ -2026: Бүгүн сыйлык тапшыруу аземи өтөт. Ким алдыда?

Дүйнө чемпионаты: Акжол Махмудов коло байгеге ээ болду

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандын намысын 22 балбан коргойт

Кыргызстан Кубогу -2026: «Нефтчи» менен «Мурас Юнайтед» баш байге үчүн беттешет

Чемпиондор лигасы: Жуманын мыкты оюнчусу расмий түрдө аталды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18