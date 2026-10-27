USD87.45EUR98.00RUB1.08
24.kg

Дүйнө чемпионаты: Бүгүн кыргызстандык балбан кыздар күч сынашат

10:04, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстандык балбан кыздар Айпери Медет кызы менен Гүлнур Таштанбекова бүгүн Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатында беттешке чыгат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, мелдештин төртүнчү күнүндө кыз-келиндер күрөшү боюнча 50, 57, 65 жана 76 килограммга чейинки салмак категорияларында беттештер өтөт.

65 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Гүлнур Таштанбекова биринчи айлампаны өткөрүп жиберип, мелдешти 1/8 финалдан баштайт. Анда ал америкалык самоалык Анисета Акоста менен украиналык Соломия Винниктин беттешинин жеңүүчүсү менен күрөшөт.

аордлождлж.png

Ал эми 76 килограммга чейинки салмакта катышкан Айпери Медет кызы чейрек финалга чыгуу үчүн Египеттин өкүлү Самар Хамза менен беттешет.

Алдын ала беттештер Бишкек убактысы боюнча саат 11:30да башталат.

Тема боюнча материалдар

«Алтын топ- 2026»: Гарри Кейн карьерасында биринчи жолу сыйлыктын ээси болду

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль утту

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль үчүн күрөшөт

Алтын топ -2026: Бүгүн сыйлык тапшыруу аземи өтөт. Ким алдыда?

Дүйнө чемпионаты: Акжол Махмудов коло байгеге ээ болду

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандын намысын 22 балбан коргойт

Кыргызстан Кубогу -2026: «Нефтчи» менен «Мурас Юнайтед» баш байге үчүн беттешет

Чемпиондор лигасы: Жуманын мыкты оюнчусу расмий түрдө аталды

Флойд Мэйвезер кайрадан Макгрегор менен беттешеби? Реванш тууралуу айтылды

Дмитрий Бивол чемпиондук титулдарын Каллум Смитке каршы коргойт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18