Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль утту
Кыргызстандык балбан Амантур Исмаилов грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында коло байгеге ээ болду. Бул тууралуу өлкөбүздүн Спорт күрөшү федерациясы билдирди.
Ал грек-рим күрөшү боюнча 72 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашты.
Исмаилов 25-октябрда мелдешке чыгып, Түркия жана Кытайдан келген спортчуларды катары менен эки жолу жеңип алган.
Чейрек финалда ал ирандык балбанга утулуп калган, жыйынтыгында ирандык спортчу финалга чыкты. Кыргызстандык балбан жубатуучу турнирде Швециянын өкүлүн мөөнөтүнөн мурда жеңип, коло медаль үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алган.
Жыйынтыктоочу үчүнчү орун үчүн болгон беттеште Исмаилов килемде Россиянын өкүлү менен күч сынашты. Кыргызстандык спортчу 10:0 эсеби менен мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетти.
Бул медаль Кыргызстан үчүн бул дүйнө чемпионатындагы экинчи медаль болуп калды. Буга чейин турнирдин коло байге ээси Акжол Махмудов болгон.