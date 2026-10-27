USD87.45EUR98.00RUB1.08
24.kg

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль утту

07:30, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстандык балбан Амантур Исмаилов грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында коло байгеге ээ болду. Бул тууралуу өлкөбүздүн Спорт күрөшү федерациясы билдирди.

Ал грек-рим күрөшү боюнча 72 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашты.

Исмаилов 25-октябрда мелдешке чыгып, Түркия жана Кытайдан келген спортчуларды катары менен эки жолу жеңип алган.

Чейрек финалда ал ирандык балбанга утулуп калган, жыйынтыгында ирандык спортчу финалга чыкты. Кыргызстандык балбан жубатуучу турнирде Швециянын өкүлүн мөөнөтүнөн мурда жеңип, коло медаль үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алган.

Жыйынтыктоочу үчүнчү орун үчүн болгон беттеште Исмаилов килемде Россиянын өкүлү менен күч сынашты. Кыргызстандык спортчу 10:0 эсеби менен мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетти.

Бул медаль Кыргызстан үчүн бул дүйнө чемпионатындагы экинчи медаль болуп калды. Буга чейин турнирдин коло байге ээси Акжол Махмудов болгон.

Тема боюнча материалдар

Дүйнө чемпионаты: Бүгүн кыргызстандык балбан кыздар күч сынашат

«Алтын топ- 2026»: Гарри Кейн карьерасында биринчи жолу сыйлыктын ээси болду

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль үчүн күрөшөт

Алтын топ -2026: Бүгүн сыйлык тапшыруу аземи өтөт. Ким алдыда?

Дүйнө чемпионаты: Акжол Махмудов коло байгеге ээ болду

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандын намысын 22 балбан коргойт

Кыргызстан Кубогу -2026: «Нефтчи» менен «Мурас Юнайтед» баш байге үчүн беттешет

Чемпиондор лигасы: Жуманын мыкты оюнчусу расмий түрдө аталды

Флойд Мэйвезер кайрадан Макгрегор менен беттешеби? Реванш тууралуу айтылды

Дмитрий Бивол чемпиондук титулдарын Каллум Смитке каршы коргойт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18