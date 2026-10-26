USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль үчүн күрөшөт

14:01, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Бүгүн, 26-октябрда Астанада өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча Дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Амантур Исмаилов (72 кг чейин) көңүл жубатуучу беттеште жеңишке жетти. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдирди.

Ал медаль үчүн күрөшүүгө жолдомо берүүчү таймашында Швециянын өкүлү Хенрик Даленди 50 секунддан ашыгыраак убакыттын ичинде 9:0 эсебинде артта калтырды.

Эми ал коло медаль үчүн беттеште Орусиянын өкүлү менен күч сынашары белгилүү болду.

Тема боюнча материалдар

Алтын топ -2026: Бүгүн сыйлык тапшыруу аземи өтөт. Ким алдыда?

Дүйнө чемпионаты: Акжол Махмудов коло байгеге ээ болду

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандын намысын 22 балбан коргойт

Кыргызстан Кубогу -2026: «Нефтчи» менен «Мурас Юнайтед» баш байге үчүн беттешет

Чемпиондор лигасы: Жуманын мыкты оюнчусу расмий түрдө аталды

Флойд Мэйвезер кайрадан Макгрегор менен беттешеби? Реванш тууралуу айтылды

Дмитрий Бивол чемпиондук титулдарын Каллум Смитке каршы коргойт

Бүгүн Ош шаарында Көк бөрү боюнча Кыргызстандын биринчилиги башталат

«Алтын топ»-2026: Сыйлык ээсинин аты белгилүү болду

Өз билемдик: Криштиану Роналдуга 255 евро айып салынып, оюндан четтетилди

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18