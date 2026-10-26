USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Дүйнө чемпионаты: Акжол Махмудов коло байгеге ээ болду

07:30, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча Дүйнө чемпионатында коло медаль тагынды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти.

Астанада өтүп жаткан дүйнө чемпионатында спортчу 82 кг чейинки салмак категориясында күч сынашып, коло медаль үчүн болгон беттеште кытайлык балбан Халишан Бахежиан менен бет келди.

Белгилей кетсек, Акжол Махмудов буга чейин 77 кг салмак категориясында катышып келген болсо, бул жолу 82 кг чейинки салмакта күч сынашты.

Тема боюнча материалдар

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль үчүн күрөшөт

Алтын топ -2026: Бүгүн сыйлык тапшыруу аземи өтөт. Ким алдыда?

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандын намысын 22 балбан коргойт

Кыргызстан Кубогу -2026: «Нефтчи» менен «Мурас Юнайтед» баш байге үчүн беттешет

Чемпиондор лигасы: Жуманын мыкты оюнчусу расмий түрдө аталды

Флойд Мэйвезер кайрадан Макгрегор менен беттешеби? Реванш тууралуу айтылды

Дмитрий Бивол чемпиондук титулдарын Каллум Смитке каршы коргойт

Бүгүн Ош шаарында Көк бөрү боюнча Кыргызстандын биринчилиги башталат

«Алтын топ»-2026: Сыйлык ээсинин аты белгилүү болду

Өз билемдик: Криштиану Роналдуга 255 евро айып салынып, оюндан четтетилди

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18