Чүй облусунда 25 миң көрүүчүгө ылайыкталган Көк бөрү аренасы курулат
Чүй облусунун Сокулук районунда 25 миң көрүүчүгө ылайыкталган Көк бөрү аренасы бар ири Ат спорту комплексин куруу пландалууда. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директору Урмат Асанбаев «Биринчи радиодон» билдирди.
Анын айтымында, жаңы комплекс иштеп жаткан ипподром жайгашкан Белек айылынын аймагында жайгашат. Долбоордо көк бөрү боюнча мелдештер жана Ат чабыштар үчүн өзүнчө курулмаларды куруу каралган.
«Ал жерде 25 миң орундуу Көк бөрү аренасы курулат. Ат чабыш үчүн бөлөк ипподром болот. Мелдештер бир эле убакта өтүп, бири-бирине тоскоол болбошу үчүн булар эки башка объект болот», — деди Асанбаев.
Спорттук курулмалардан тышкары, комплекстин аймагында мейманкана, атканаларды жана спортчу, көрүүчүлөр, ошондой эле аттарды багуу үчүн зарыл болгон инфратүзүмдү жайгаштыруу пландалууда.
Агенттиктин башчысы долбоор президент Садыра Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашырылып жатканын белгиледи. Курулушка даярдыктар азыртадан эле жүргүзүлүүдө.
Муну менен катар Асанбаев болочоктогу комплекстин баасын жана жумуштардын аяктоо мөөнөтүн так айта алган жок. Ал бул маселе менен мэрия алектенип жатканын түшүндүрдү.
Объектти куруу пландары тууралуу агенттиктин жетекчиси жаңы ипподромдун жана көк бөрү аренасынын тагдырына кызыккан Сокулук районунун тургунунун суроосуна жооп берип жатып айтып берди.