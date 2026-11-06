USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

«Чолпонбай» спектакли Орусиянын бир катар шаарларында көрсөтүлдү

08:03, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Талас облустук музыкалык драма театры Россияда болгон гастролунун алкагында «Чолпонбай» спектаклин тартуулап жатат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти.

Гастролдук сапар 1-8-ноябрь күндөрү өтүүдө. Спектакль 3-ноябрда Воронеж шаарында көрсөтүлдү. Бүгүн Нововоронежде, ал эми 7-ноябрда Лиски районунда коюлат.

Спектаклде кыргыз элинин тарыхый эс тутуму, мекенчилдиги, эрдиги жана баатырдыгы көркөм чагылдырылган. Ал көрүүчүлөргө кыргыз элинин тарыхы жана улуттук маданий мурасы менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк берет.

Гастролдук сапар кыргыз улуттук театр өнөрүн эл аралык деңгээлде таанытуу, эки өлкөнүн маданий байланыштарын бекемдөө жана театр искусствосундагы чыгармачылык кызматташтыкты өнүктүрүү максатын көздөйт.

Тема боюнча материалдар

Бишкекте эл аралык бий фестивалы өтөт

«7 жаш автор» адабий конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталды

Бишкекте немис тили күндөрү өтөт

Бүгүн Бүбүсара Бейшеналиеванын 100 жылдыгына карата балет сынагы башталат

Кыргыз улуттук драма театрынын ноябрь айы репертуары

Бүгүн Табылды Актановдун «Барсбег» китебинин бет ачары өтөт

Жомок дүйнөсү: Бүгүн сүрөт музейинде «Мажар эл жомоктору» көргөзмөсү ачылат

Бийчи жамгыр: Акын Алтынай Темирова Италиянын эл аралык сыйлыгын алды

Жаш манасчылардын республикалык сынагы жыйынтыкталды: Жеңүүчүлөр аныкталды

Болот Шамшиевдин элесине арналган кинофестиваль өтөт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18