Чемпиондор лигасы: Жуманын мыкты оюнчусу расмий түрдө аталды
«Манчестер Сити» клубунун футболчусу Фил Фоден Чемпиондор лигасында жуманын мыкты оюнчусу деп таанылды. Бул тууралуу мелдештин жалпы этабынын үчүнчү турунун жыйынтыгы боюнча добуш берүү аяктагандан кийин турнирдин басма сөз кызматы билдирди.
Бул сыйлык үчүн күрөштө англиялык футболчу Нико Пас, Рио Нгумоа жана Скотт Мактоминейди артта калтырды.
Эскерте кетсек, Фоден Грециянын «АЕК» клубуна каршы өз талаасында өткөн беттеште хет-трик жасаган. Кездешүү «Манчестер Ситинин» 5:1 эсебиндеги жеңиши менен аяктаган. Англиялык команданын курамында калган голдорду Эллиот Андерсон менен Райан Шерки киргизишкен.
Үч турдан кийин «Манчестер Ситинин» куржунунда алты упай бар жана турнирдин жалпы таблицасында жетинчи орунду ээлеп турат.