USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Чемпиондор лигасы: Жуманын мыкты оюнчусу расмий түрдө аталды

07:45, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg

«Манчестер Сити» клубунун футболчусу Фил Фоден Чемпиондор лигасында жуманын мыкты оюнчусу деп таанылды. Бул тууралуу мелдештин жалпы этабынын үчүнчү турунун жыйынтыгы боюнча добуш берүү аяктагандан кийин турнирдин басма сөз кызматы билдирди.

Бул сыйлык үчүн күрөштө англиялык футболчу Нико Пас, Рио Нгумоа жана Скотт Мактоминейди артта калтырды.

Эскерте кетсек, Фоден Грециянын «АЕК» клубуна каршы өз талаасында өткөн беттеште хет-трик жасаган. Кездешүү «Манчестер Ситинин» 5:1 эсебиндеги жеңиши менен аяктаган. Англиялык команданын курамында калган голдорду Эллиот Андерсон менен Райан Шерки киргизишкен.

Үч турдан кийин «Манчестер Ситинин» куржунунда алты упай бар жана турнирдин жалпы таблицасында жетинчи орунду ээлеп турат.

Тема боюнча материалдар

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандын намысын 22 балбан коргойт

Кыргызстан Кубогу -2026: «Нефтчи» менен «Мурас Юнайтед» баш байге үчүн беттешет

Флойд Мэйвезер кайрадан Макгрегор менен беттешеби? Реванш тууралуу айтылды

Дмитрий Бивол чемпиондук титулдарын Каллум Смитке каршы коргойт

Бүгүн Ош шаарында Көк бөрү боюнча Кыргызстандын биринчилиги башталат

«Алтын топ»-2026: Сыйлык ээсинин аты белгилүү болду

Өз билемдик: Криштиану Роналдуга 255 евро айып салынып, оюндан четтетилди

Forbes рейтинги: Дүйнөдөгү эң жогорку акы төлөнүүчү 10 футболчу аталды

ФИФА кыргыз футболун өнүктүрүүгө 25 миллион доллар бөлүүнү пландаштырууда

U-23: Юхан Догдурбек уулу күрөш боюнча дүйнө чемпионатынан күмүш медал алды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18