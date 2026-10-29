USD87.45EUR97.29RUB1.09
24.kg

Бүгүн Табылды Актановдун «Барсбег» китебинин бет ачары өтөт

08:04, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Бүгүн, 29-октябрда Кыргыз Республикасынын эл артисти, III даражадагы «Манас» орденинин ээси, манасчы, төкмө акын, драматург, режиссер, театр жана кино актеру Табылды Актановдун «Барсбег» аттуу китебинин бет ачары өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, бет ачар бүгүн 15:00дө Кыргыз улуттук «Манас» театрында болот.

Иш-чара Кыргыз Республикасынын Президентинин «Улуттук дем — дүйнөлүк бийиктик» уңгужолу жөнүндө Жарлыгын ишке ашыруунун алкагында уюштурулууда.

Китептин бет ачары окурмандарды чыгармачыл инсандын эмгеги менен тааныштырып, адабиятка жана улуттук руханий мураска кызыгууну арттырууга багытталган.

Тема боюнча материалдар

Жомок дүйнөсү: Бүгүн сүрөт музейинде «Мажар эл жомоктору» көргөзмөсү ачылат

Бийчи жамгыр: Акын Алтынай Темирова Италиянын эл аралык сыйлыгын алды

Жаш манасчылардын республикалык сынагы жыйынтыкталды: Жеңүүчүлөр аныкталды

Болот Шамшиевдин элесине арналган кинофестиваль өтөт

Кыргыз театрынын 100 жылдыгы: Иш-чаралардын программасы

Айтматов атындагы жаштар сыйлыгы лауреаттары 11 номинация боюнча тандалат

Кыргыз киносунун 85 жылдык мааракеси белгиленет

Ч. Айтматов атындагы Мамлекеттик орус драма театрынын ноябрь айындагы репертуары

Жаш манасчылардын республикалык сынагы: Финалга 14 акын тандалды

Кыргызстан жөнүндө XVIII–XX кылымдагы сейрек басылмалар Китеп палатасына берилди

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18