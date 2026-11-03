USD87.45EUR98.17RUB1.08
24.kg

Бүгүн Бүбүсара Бейшеналиеванын 100 жылдыгына карата балет сынагы башталат

08:04, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

3-9-ноябрь күндөрү Бишкек шаарында көрүнүктүү балерина, СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Бүбүсара Бейшеналиеванын 100 жылдыгына арналган «Улуу-Элес» аттуу II ачык эл аралык балет артисттеринин сынагы өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдирди.

Маалыматка ылайык, сынакка Кыргызстан, Россия, Казакстан, Кытай, Япония жана Италиядан балет артисттери, кесиптик хореографиялык окуу жайлардын студенттери жана балетмейстер-хореографтар катышат.

Алар дүйнөлүк балет классикасынан вариацияларды, дуэттерди жана заманбап хореографиялык чыгармаларды тартуулашат.

Сынактын калыстар тобун Россиянын эл артисти, Большой жана Мариин театрларынын мурдагы премьери, балетмейстер жана хореограф Андрис Лиепа жетектейт. Ал эми калыстар тобунун теңтөрайымы Кыргыз ССРинин эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, балерина жана педагог Рейна Чокоева болот.

Сынактын көркөм жетекчиси — Кыргызстандын эл артисти Айзада Тумакова.

Жеңүүчүлөр акчалай сыйлыктар жана дипломдор менен сыйланат. Ошондой эле «Мыкты дебют», «Мыкты техника» жана «Аткаруучулук чеберчилик» номинациялары боюнча атайын сыйлыктар тапшырылат.

Сынактын байге фонду республикалык бюджеттин эсебинен түзүлүп, башкы байге — Бүбүсара Бейшеналиеванын ысымындагы Гран-при үчүн 200 миң сом каралган.

Иш-чара Маданият министрлиги жана А. Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры тарабынан уюштурулуп жатат.

Тема боюнча материалдар

Бишкекте немис тили күндөрү өтөт

Кыргыз улуттук драма театрынын ноябрь айы репертуары

Бүгүн Табылды Актановдун «Барсбег» китебинин бет ачары өтөт

Жомок дүйнөсү: Бүгүн сүрөт музейинде «Мажар эл жомоктору» көргөзмөсү ачылат

Бийчи жамгыр: Акын Алтынай Темирова Италиянын эл аралык сыйлыгын алды

Жаш манасчылардын республикалык сынагы жыйынтыкталды: Жеңүүчүлөр аныкталды

Болот Шамшиевдин элесине арналган кинофестиваль өтөт

Кыргыз театрынын 100 жылдыгы: Иш-чаралардын программасы

Айтматов атындагы жаштар сыйлыгы лауреаттары 11 номинация боюнча тандалат

Кыргыз киносунун 85 жылдык мааракеси белгиленет

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18