Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда суу өчөт
Бүгүн, 27-октябрда Бишкектин айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу токтотулат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.
Маалыматка ылайык, саат 10:00дөн 18:00гө чейин төмөнкү көчөлөр менен чектелген аймакта суу болбойт: Күлтегин — Гидростроительная — Дордой — Ибраимов — Курманжан датка — 12-көчө — Набережная — 8-көчө — Курманжан датка — Күлтегин.
Суу берүү «Энесай» суу алгычында оңдоо-профилактикалык иштердин жүргүзүлүшүнө байланыштуу убактылуу токтотулат.
Мындан тышкары, саат 09:00дөн 00:00гө чейин Малдыбаев — Ахунбаев — Тыныстанов — Абдрахманов — Саманчин — 9-кичи район көчөлөрү менен чектелген аймакта да суу болбойт.
Бул аймакта суу берүү диаметри 300 миллиметр болгон суу түтүгүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу болууда.