USD87.45EUR98.00RUB1.08
24.kg

Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда суу өчөт

08:30, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Бүгүн, 27-октябрда Бишкектин айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу токтотулат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.

Маалыматка ылайык, саат 10:00дөн 18:00гө чейин төмөнкү көчөлөр менен чектелген аймакта суу болбойт: Күлтегин — Гидростроительная — Дордой — Ибраимов — Курманжан датка — 12-көчө — Набережная — 8-көчө — Курманжан датка — Күлтегин.

Суу берүү «Энесай» суу алгычында оңдоо-профилактикалык иштердин жүргүзүлүшүнө байланыштуу убактылуу токтотулат.

Мындан тышкары, саат 09:00дөн 00:00гө чейин Малдыбаев — Ахунбаев — Тыныстанов — Абдрахманов — Саманчин — 9-кичи район көчөлөрү менен чектелген аймакта да суу болбойт.

Бул аймакта суу берүү диаметри 300 миллиметр болгон суу түтүгүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу болууда.

Тема боюнча материалдар

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында убактылуу суу өчүрүлөт 

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт

Алты жылда пландалган 715 айылдын 415и гана ичүүчү суу менен камсыздалды

Бишкектин айрым аймактарында 22-октябрда суу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында суу убактылуу өчүрүлөт

Кызыл-Кыяда суу түтүктөрүнүн курулушу 2027-жылы башталат

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында суу убактылуу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында убактылуу суу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу убактылуу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында убактылуу суу өчүрүлөт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18