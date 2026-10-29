USD87.45EUR97.29RUB1.09
24.kg

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында 17 саатка суу өчүрүлөт

08:30, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Бүгүн, 28-октябрда саат 09:00дөн 29-октябрда саат 02:00гө чейин Бишкектин айрым аймактарында ичүүчү суу өчүрүлөт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.

Маалыматка ылайык ,суу төмөнкү аймактарда өчүрүлөт :

  • Тунгуч кичи району;
  • Рухий-Мурас конушу;
  • 44 гектар конушу;
  • Кырман конушу;
  • ЖЭБдин аймагы.

«Суу «Сельский» суу топтомосундагы II көтөрүмдүн насостук станциясын реконструкциялоо иштерине байланыштуу өчүрүлөт», — деп белгиленет маалыматта.

Тема боюнча материалдар

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчөт

Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда суу өчөт

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында убактылуу суу өчүрүлөт 

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт

Алты жылда пландалган 715 айылдын 415и гана ичүүчү суу менен камсыздалды

Бишкектин айрым аймактарында 22-октябрда суу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында суу убактылуу өчүрүлөт

Кызыл-Кыяда суу түтүктөрүнүн курулушу 2027-жылы башталат

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында суу убактылуу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында убактылуу суу өчүрүлөт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18