Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында 17 саатка суу өчүрүлөт
08:30, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бүгүн, 28-октябрда саат 09:00дөн 29-октябрда саат 02:00гө чейин Бишкектин айрым аймактарында ичүүчү суу өчүрүлөт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.
Маалыматка ылайык ,суу төмөнкү аймактарда өчүрүлөт :
- Тунгуч кичи району;
- Рухий-Мурас конушу;
- 44 гектар конушу;
- Кырман конушу;
- ЖЭБдин аймагы.
«Суу «Сельский» суу топтомосундагы II көтөрүмдүн насостук станциясын реконструкциялоо иштерине байланыштуу өчүрүлөт», — деп белгиленет маалыматта.