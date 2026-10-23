Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында убактылуу суу өчүрүлөт
Бишкекте 23-октябрында саат 10:00дөн 22:00гө чейин ичүүчү суу өчүрүлөт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.
Маалыматка ылайык,өчүрүү иштери суу өткөргүчтөрдү оңдоп-түзөө иштерине байланыштуу болууда.
Өчүрүү аймагы төмөнкү көчөлөр менен чектелет :
- Айни көчөсү-Жунусалиев көчөсү-Гагарин көчөсү-Абдраимов көчөсү-Жунусалиев көчөсү-Чыңгыз Айтматов проспектиси.
Диаметири 400 мм болгон суу өткөргүчтү оңдоп-түзөө иштерине байланыштуу суу берүү убактылуу токтотулат.
«Бишкексууканал» муниципалдык ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана жашоочуларды, уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдап коюуну суранат.