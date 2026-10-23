USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында убактылуу суу өчүрүлөт 

08:40, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкекте 23-октябрында саат 10:00дөн 22:00гө чейин ичүүчү суу өчүрүлөт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.

Маалыматка ылайык,өчүрүү иштери суу өткөргүчтөрдү оңдоп-түзөө иштерине байланыштуу болууда.

Өчүрүү аймагы төмөнкү көчөлөр менен чектелет :

  • Айни көчөсү-Жунусалиев көчөсү-Гагарин көчөсү-Абдраимов көчөсү-Жунусалиев көчөсү-Чыңгыз Айтматов проспектиси.

Диаметири 400 мм болгон суу өткөргүчтү оңдоп-түзөө иштерине байланыштуу суу берүү убактылуу токтотулат.

«Бишкексууканал» муниципалдык ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана жашоочуларды, уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдап коюуну суранат.

Тема боюнча материалдар

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт

Алты жылда пландалган 715 айылдын 415и гана ичүүчү суу менен камсыздалды

Бишкектин айрым аймактарында 22-октябрда суу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында суу убактылуу өчүрүлөт

Кызыл-Кыяда суу түтүктөрүнүн курулушу 2027-жылы башталат

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында суу убактылуу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында убактылуу суу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу убактылуу өчүрүлөт

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында убактылуу суу өчүрүлөт

Көңүл буруңуздар! Бишкектин айрым аймактарында таза суу убактылуу өчүрүлөт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18