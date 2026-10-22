Болот Шамшиевдин элесине арналган кинофестиваль өтөт
7–9-ноябрда Ош шаарында II Эл аралык илимий-популярдык жана агартуучулук «Сулайман-Тоо» кинофестивалы өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти.
Маалыматка ылайык, 3000 жылдык тарыхы бар Ош шаарында, ыйык Сулайман-Тоонун этегинде өтө турган фестиваль Кыргыз Республикасынын баатыры, белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиевдин жаркын элесине арналат.
Иш-чаранын негизги максаты — илимди, билимди, маданиятты жана искусствону кинематография аркылуу жайылтуу, илимий-популярдык жана агартуучулук тасмаларды өнүктүрүү, ошондой эле эл аралык маданий байланыштарды чыңдоо болуп саналат.
Фестивалдын программасында конкурстук жана атайын көрсөтүүлөр, лекциялар, мастер-класстар, ошондой эле Болот Шамшиевдин тасмаларынын ретроспективасы каралган.
Белгилей кетсек, фестиваль Кинематография департаментинин, Ош шаарынын мэриясынын жана Ош мамлекеттик университетинин колдоосу менен уюштурулууда.