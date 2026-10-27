USD87.45EUR98.00RUB1.08
24.kg

Бийчи жамгыр: Акын Алтынай Темирова Италиянын эл аралык сыйлыгын алды

16:05, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргыз акыны Алтынай Темирова «Бийчи жамгыр» поэзия жыйнагы үчүн Италиянын «Eccellenza Internazionale» эл аралык сыйлыгына ээ болду. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, сыйлыкты тапшыруу аземи 25-октябрда Италиянын Санникандро-ди-Бари шаарындагы тарыхый норман-сваб сепилинде өттү.

«Eccellenza Internazionale» сыйлыгы эл аралык деңгээлде гуманисттик баалуулуктарды жайылтууга, маданиятты өнүктүрүүгө жана заманбап адабияттагы таланттарды колдоого багытталган. Кыргыз акынынын чыгармачылыгынын мындай абройлуу эл аралык сынакта жогору бааланышы улуттук адабияттын жетишкендиги жана кыргыз поэзиясынын эл аралык маданий мейкиндиктеги ордун бекемдөөгө кошулган салым болуп саналат.

Сыйлыкты Бари шаарындагы Л. А. Сенека атындагы Өнөр жана философиялык илимдер академиясы заманбап адабияттагы өзгөчө жетишкендиктери жана чыгармачылык чеберчилиги үчүн ыйгарды.

Тема боюнча материалдар

Жаш манасчылардын республикалык сынагы жыйынтыкталды: Жеңүүчүлөр аныкталды

Болот Шамшиевдин элесине арналган кинофестиваль өтөт

Кыргыз театрынын 100 жылдыгы: Иш-чаралардын программасы

Айтматов атындагы жаштар сыйлыгы лауреаттары 11 номинация боюнча тандалат

Кыргыз киносунун 85 жылдык мааракеси белгиленет

Ч. Айтматов атындагы Мамлекеттик орус драма театрынын ноябрь айындагы репертуары

Жаш манасчылардын республикалык сынагы: Финалга 14 акын тандалды

Кыргызстан жөнүндө XVIII–XX кылымдагы сейрек басылмалар Китеп палатасына берилди

ЖК депутаттарына Жусуп Абдрахманов тууралуу тасма көрсөтүлөт

Кыргыз мамлекеттик куурчак театрынын ноябрь айындагы репертуары

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18