Бийчи жамгыр: Акын Алтынай Темирова Италиянын эл аралык сыйлыгын алды
Кыргыз акыны Алтынай Темирова «Бийчи жамгыр» поэзия жыйнагы үчүн Италиянын «Eccellenza Internazionale» эл аралык сыйлыгына ээ болду. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти.
Маалыматка ылайык, сыйлыкты тапшыруу аземи 25-октябрда Италиянын Санникандро-ди-Бари шаарындагы тарыхый норман-сваб сепилинде өттү.
«Eccellenza Internazionale» сыйлыгы эл аралык деңгээлде гуманисттик баалуулуктарды жайылтууга, маданиятты өнүктүрүүгө жана заманбап адабияттагы таланттарды колдоого багытталган. Кыргыз акынынын чыгармачылыгынын мындай абройлуу эл аралык сынакта жогору бааланышы улуттук адабияттын жетишкендиги жана кыргыз поэзиясынын эл аралык маданий мейкиндиктеги ордун бекемдөөгө кошулган салым болуп саналат.
Сыйлыкты Бари шаарындагы Л. А. Сенека атындагы Өнөр жана философиялык илимдер академиясы заманбап адабияттагы өзгөчө жетишкендиктери жана чыгармачылык чеберчилиги үчүн ыйгарды.