«Барс» клубу футбол боюнча Кыргызстандын чемпиону болду
Кыргызстандын Жогорку Лигасынын 2026-жылкы чемпионатынын жыйынтыктоочу 30-туру болуп өттү. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдиги билдирди.
Маалыматка ылайык, беттеш Каракол шаарындагы «Ынтымак Арена» стадионунда орун алып, анда жергиликтүү «Барс» клубу Бишкек шаарынан келген «Бишкек Сити» командасын кабыл алды. Беттеш талаа ээлеринин 2:1 эсебиндеги жеңиши менен аяктады.
Эске салсак, буга чейинки 29-турдун жыйынтыгында караколдук команда өз упайларынын санын 67ге жеткирип, чемпионаттын аякташына бир тур калганда эле мөөнөтүнөн мурда Кыргыз Республикасынын Жогорку Лигасынын чемпиону аталып, өткөн жылдагы чемпиондук титулун ийгиликтүү коргогон.
Соңку беттештен кийин чемпиондук титулду жеңип алган «Барс» футбол клубун сыйлоо аземи болуп өттү. Ага Кыргыз футбол биримдигинин вице-президенти Дастанбек Конокбаев жана башкы катчысы Медербек Сыдыков катышты. Чемпиондук наамдын ээси катары караколдук клубга КФБ тарабынан 100 миңАКШ доллары өлчөмүндөгү акчалай сыйлык тапшырылды.
Быйылкы Кыргызстандын Жогорку Лигасынын чемпионаты 16 клубдун катышуусунда өтүп, сезондун жүрүшүндө командалар ортосундагы атаандаштык жогорку деңгээлде болду. Чемпиондук үчүн күрөш жана турнирдик жадыбалдагы алдыңкы орундар үчүн таймаш акыркы турга чейин уланып, күйөрмандарга кызыктуу жана курч беттештерди тартуулады.