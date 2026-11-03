USD87.45EUR98.17RUB1.08
24.kg

Азия Кубогу-2027: Чемпионат бир жылга жылдырылышы мүмкүн

07:45, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Жакынкы Чыгыштагы окуялар Саудия Арабиясында өткөрүлүүсү пландаштырылган турнирдин мөөнөтүнө таасирин тийгизиши мүмкүн.

Жалпыга маалымдоо каражаттарында Саудия Арабиясында өтүшү керек болгон Азия Кубогу-2027нин жылдырылышы мүмкүн деген кабарлар кайрадан пайда болду. Журналист Баттал аль-Каус бул маселени өзүнүн «In the Net» программасында көтөрдү.

Анын айтымында, турнирди жылдыруу тууралуу кептер азырынча жоромол бойдон калууда. Буга Жакынкы Чыгыштагы аскердик чыңалуунун фонунда Саудия Арабиясындагы коопсуздук кырдаалынын начарлашы себеп болушу мүмкүн.

Азия футбол конфедерациясынын (АФК) президенти Салман бин Ибрагим аль-Халифа мурдараак, зарылчылык келип чыкса, турнирди 2028-жылы өткөрүү мүмкүнчүлүгүн четке каккан эмес.

Азия Кубогу-2027 ага чейин Саудия Арабиясында 2027-жылдын 7-январынан 5-февралына чейин өткөрүлөт деп пландаштырылган.

Эске салсак, 26-октябрда АФК жана жергиликтүү уюштуруу комитети турнирдин беттештеринин календарын, ошондой эле оюндар өтө турган стадиондорду макулдашкан. Учурда даярдыктар баштапкы планга ылайык уланууда.

Тема боюнча материалдар

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандык балбандар беш медаль утту

Бүгүн «Талас Арена» стадионунун салтанаттуу ачылыш аземи өтөт

Атактуу футболчу Криштиану Роналду Ташкентке келбей калды

Дүйнө чемпионаты: Эрназар Акматалиев алтын үчүн күрөшөт

Дүйнө чемпионаты -2026: Бүгүн эркин күрөш боюнча балбандар килемге чыгат

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова күмүш медаль утту

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова алтын медаль үчүн күрөшөт

Forbes рейтинги: Карьерасында 1 млрд доллардан ашык каражат тапкан 11 спортчу

Чүй облусунда 25 миң көрүүчүгө ылайыкталган Көк бөрү аренасы курулат

Кыргызстан 2028-жылкы жайкы Олимпиадага 30га чейин жолдомо алууну көздөп жатат

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18