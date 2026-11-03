Азия Кубогу-2027: Чемпионат бир жылга жылдырылышы мүмкүн
Жакынкы Чыгыштагы окуялар Саудия Арабиясында өткөрүлүүсү пландаштырылган турнирдин мөөнөтүнө таасирин тийгизиши мүмкүн.
Жалпыга маалымдоо каражаттарында Саудия Арабиясында өтүшү керек болгон Азия Кубогу-2027нин жылдырылышы мүмкүн деген кабарлар кайрадан пайда болду. Журналист Баттал аль-Каус бул маселени өзүнүн «In the Net» программасында көтөрдү.
Анын айтымында, турнирди жылдыруу тууралуу кептер азырынча жоромол бойдон калууда. Буга Жакынкы Чыгыштагы аскердик чыңалуунун фонунда Саудия Арабиясындагы коопсуздук кырдаалынын начарлашы себеп болушу мүмкүн.
Азия футбол конфедерациясынын (АФК) президенти Салман бин Ибрагим аль-Халифа мурдараак, зарылчылык келип чыкса, турнирди 2028-жылы өткөрүү мүмкүнчүлүгүн четке каккан эмес.
Азия Кубогу-2027 ага чейин Саудия Арабиясында 2027-жылдын 7-январынан 5-февралына чейин өткөрүлөт деп пландаштырылган.
Эске салсак, 26-октябрда АФК жана жергиликтүү уюштуруу комитети турнирдин беттештеринин календарын, ошондой эле оюндар өтө турган стадиондорду макулдашкан. Учурда даярдыктар баштапкы планга ылайык уланууда.