USD87.45EUR98.17RUB1.08
24.kg

Азия чемпионаты-2027: Футбол боюнча беттештин мөөнөтү жылдырылды

15:22, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Сауд Арабиясында өтө турган футбол боюнча Азия кубогунун мөөнөтү жылдырылды. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдиги бүгүн, 3-ноябрда билдирди.

Маалыматка ылайык, 2027-жылдын 7-январынан 5-февралына чейин өткөрүү пландалган турнир 2027-жылдын 23-декабрынан 2028-жылдын 21-январына чейин өтмөкчү.

Мындай чечимди Азия футбол конфедерациясынын Азия Кубогунун уюштуруу комитети жана Сауд Арабиясынын футбол федерациясы менен кеңири талкууларды жүргүзгөндөн кийин кабыл алынган. Буга аймактагы учурдагы өзгөчө кырдаал, анын ичинде олуттуу логистикалык кыйынчылыктар жана каттамдардын үзгүлтүккө учурашы сыяктуу жагдайлар себеп болгон. Эми турнирдин жаңы мөөнөттөрү бекитүү үчүн ФИФАга сунушталмакчы.

Белгилесек, бул континенталдык мелдешке Кыргызстандын улуттук курама командасы да катышат.

Тема боюнча материалдар

UFC мушкери Конор Макгрегор карьерасын жыйынтыктаганын кайрадан жарыялады

Азия Кубогу-2027: Чемпионат бир жылга жылдырылышы мүмкүн

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандык балбандар беш медаль утту

Бүгүн «Талас Арена» стадионунун салтанаттуу ачылыш аземи өтөт

Атактуу футболчу Криштиану Роналду Ташкентке келбей калды

Дүйнө чемпионаты: Эрназар Акматалиев алтын үчүн күрөшөт

Дүйнө чемпионаты -2026: Бүгүн эркин күрөш боюнча балбандар килемге чыгат

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова күмүш медаль утту

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова алтын медаль үчүн күрөшөт

Forbes рейтинги: Карьерасында 1 млрд доллардан ашык каражат тапкан 11 спортчу

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18