Атактуу футболчу Криштиану Роналду Ташкентке келбей калды
«Аль-Насрдын» чабуулчусу Криштиану Роналду Сауд Арабия клубунун Ташкенттин «Пахтакоруна» каршы конокто өтүүчү беттешине катышпайт. Португалиялык футболчу команданын алдыдагы оюнга болгон билдирүүсүнө кирген жок.
Arriyadiyah басылмасы кабарлагандай, команданын башкы машыктыруучусу Анже Постекоглу жолго чыгар алдында португалиялык жылдызды оюндун билдирүүсүнө кошкон эмес. Мындай чечимдин так себеби азырынча кабарлана элек.
Азия футбол конфедерациясынын Элиттик Чемпиондор Лигасынын алкагындагы «Пахтакор» менен «Аль-Насрдын» ортосундагы беттеш 2-ноябрда Ташкентте өтөт (башталышы Бишкек убактысы боюнча саат 19:45те).
Команда Өзбекстанга 31-октябрда жеке учак менен учуп келген.
Роналду Өзбекстандын борборуна команда менен бирге келери күтүлүп, анын катышуу ыктымалдыгы жергиликтүү күйөрмандардын чоң кызыгуусун жараткан эле.