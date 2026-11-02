USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Атактуу футболчу Криштиану Роналду Ташкентке келбей калды

07:45, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

«Аль-Насрдын» чабуулчусу Криштиану Роналду Сауд Арабия клубунун Ташкенттин «Пахтакоруна» каршы конокто өтүүчү беттешине катышпайт. Португалиялык футболчу команданын алдыдагы оюнга болгон билдирүүсүнө кирген жок.

Arriyadiyah басылмасы кабарлагандай, команданын башкы машыктыруучусу Анже Постекоглу жолго чыгар алдында португалиялык жылдызды оюндун билдирүүсүнө кошкон эмес. Мындай чечимдин так себеби азырынча кабарлана элек.

Азия футбол конфедерациясынын Элиттик Чемпиондор Лигасынын алкагындагы «Пахтакор» менен «Аль-Насрдын» ортосундагы беттеш 2-ноябрда Ташкентте өтөт (башталышы Бишкек убактысы боюнча саат 19:45те).

Команда Өзбекстанга 31-октябрда жеке учак менен учуп келген.

Роналду Өзбекстандын борборуна команда менен бирге келери күтүлүп, анын катышуу ыктымалдыгы жергиликтүү күйөрмандардын чоң кызыгуусун жараткан эле.

Тема боюнча материалдар

Бүгүн «Талас Арена» стадионунун салтанаттуу ачылыш аземи өтөт

Дүйнө чемпионаты: Эрназар Акматалиев алтын үчүн күрөшөт

Дүйнө чемпионаты -2026: Бүгүн эркин күрөш боюнча балбандар килемге чыгат

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова күмүш медаль утту

Дүйнө чемпионаты: Мээрим Жуманазарова алтын медаль үчүн күрөшөт

Forbes рейтинги: Карьерасында 1 млрд доллардан ашык каражат тапкан 11 спортчу

Чүй облусунда 25 миң көрүүчүгө ылайыкталган Көк бөрү аренасы курулат

Кыргызстан 2028-жылкы жайкы Олимпиадага 30га чейин жолдомо алууну көздөп жатат

Дүйнө чемпионаты: Бүгүн Мээрим Жуманазарова менен Нурзат Нуртаева килемге чыгат

Унаи Симон — жылдын мыкты дарбазачысы аталды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18