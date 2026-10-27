USD87.45EUR98.00RUB1.08
24.kg

«Алтын топ- 2026»: Гарри Кейн карьерасында биринчи жолу сыйлыктын ээси болду

07:45, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Германиянын «Бавария» клубунун жана Англия курама командасынын футболчусу Гарри Кейн 2026-жылдагы «Алтын топ» сыйлыгын жеңип алды. Ал экинчи орунду ээлеген француз Килиан Мбаппени жана үчилтикти жыйынтыктаган испаниялык Ламин Ямалды артта калтырды.

Сыйлоо аземи түндө Лондондо өттү. Программада эркектер жана аялдар номинациялары боюнча 12 сыйлык, ошондой эле Сократес атындагы сыйлык тапшырылды.

Аземдин башкы сыйлыктары:

  • «Алтын топ»
  • Эң мыкты жаш оюнчу
  • Эң мыкты чабуулчу
  • Эң мыкты дарбачы
  • Эң мыкты машыктыруучу
  • Эң мыкты клуб

 2026-жылдагы «Алтын топко» талапкерлер дин баштапкы ондугу:

  • Гарри Кейн (Бавария)
  • Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)
  • Ламин Ямаль (Барселона)
  • Родри (Манчестер Сити / Барселона)
  • Лионель Месси (Интер Майами)
  • Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
  • Усман Дембеле (ПСЖ)
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • Майкл Олисе (Бавария)
  • Фабиан Руис (ПСЖ)

Тема боюнча материалдар

Дүйнө чемпионаты: Бүгүн кыргызстандык балбан кыздар күч сынашат

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль утту

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль үчүн күрөшөт

Алтын топ -2026: Бүгүн сыйлык тапшыруу аземи өтөт. Ким алдыда?

Дүйнө чемпионаты: Акжол Махмудов коло байгеге ээ болду

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандын намысын 22 балбан коргойт

Кыргызстан Кубогу -2026: «Нефтчи» менен «Мурас Юнайтед» баш байге үчүн беттешет

Чемпиондор лигасы: Жуманын мыкты оюнчусу расмий түрдө аталды

Флойд Мэйвезер кайрадан Макгрегор менен беттешеби? Реванш тууралуу айтылды

Дмитрий Бивол чемпиондук титулдарын Каллум Смитке каршы коргойт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18