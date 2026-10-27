«Алтын топ- 2026»: Гарри Кейн карьерасында биринчи жолу сыйлыктын ээси болду
Германиянын «Бавария» клубунун жана Англия курама командасынын футболчусу Гарри Кейн 2026-жылдагы «Алтын топ» сыйлыгын жеңип алды. Ал экинчи орунду ээлеген француз Килиан Мбаппени жана үчилтикти жыйынтыктаган испаниялык Ламин Ямалды артта калтырды.
Сыйлоо аземи түндө Лондондо өттү. Программада эркектер жана аялдар номинациялары боюнча 12 сыйлык, ошондой эле Сократес атындагы сыйлык тапшырылды.
Аземдин башкы сыйлыктары:
- «Алтын топ»
- Эң мыкты жаш оюнчу
- Эң мыкты чабуулчу
- Эң мыкты дарбачы
- Эң мыкты машыктыруучу
- Эң мыкты клуб
2026-жылдагы «Алтын топко» талапкерлер дин баштапкы ондугу:
- Гарри Кейн (Бавария)
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Родри (Манчестер Сити / Барселона)
- Лионель Месси (Интер Майами)
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Майкл Олисе (Бавария)
- Фабиан Руис (ПСЖ)