USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Алтын топ -2026: Бүгүн сыйлык тапшыруу аземи өтөт. Ким алдыда?

07:45, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Бүгүн, 26-октябрда Лондон шаарында 70-мааракелик 2026-жылдын «Алтын топ» сыйлыгын тапшыруу аземи «Палладиум» театрында өтөт.

Тарыхта биринчи жолу уюштуруучулар иш-чараны Париж шаарынан башка жакка көчүрүштү.

«Алтын топ» аземинин расмий бөлүгү Бишкек убактысы боюнча саат 02:00дө башталат.

2026-жылдагы «Алтын топко» негизги фаворит катары «Бавариянын» жана Англия курамасынын чабуулчусу Гарри Кейн эсептелет. Фавориттердин арасында экинчи орунда «Барселонанын» жана Испания курамасынын чабуулчу футболчусу Ламин Ямаль турат. негизги талапкерлердин үчтүгүн «Реалдын» жана Франция курамасынын форварды Килиан Мбаппе жыйынтыктайт.

Мүмкүнчүлүгү кыйла жогору бааланган дагы бир талапкер — Аргентина курамасы менен «Интер Майаминин» чабуулчусу Лионель Месси.

Кошумчалай кетсек, «Алтын топ» аземинде башка сыйлыктар да тапшырылат. Айрыкча дүйнөнүн мыкты дарбазачысына берилүүчү байге бар.

Тема боюнча материалдар

Дүйнө чемпионаты: Амантур Исмаилов коло медаль үчүн күрөшөт

Дүйнө чемпионаты: Акжол Махмудов коло байгеге ээ болду

Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандын намысын 22 балбан коргойт

Кыргызстан Кубогу -2026: «Нефтчи» менен «Мурас Юнайтед» баш байге үчүн беттешет

Чемпиондор лигасы: Жуманын мыкты оюнчусу расмий түрдө аталды

Флойд Мэйвезер кайрадан Макгрегор менен беттешеби? Реванш тууралуу айтылды

Дмитрий Бивол чемпиондук титулдарын Каллум Смитке каршы коргойт

Бүгүн Ош шаарында Көк бөрү боюнча Кыргызстандын биринчилиги башталат

«Алтын топ»-2026: Сыйлык ээсинин аты белгилүү болду

Өз билемдик: Криштиану Роналдуга 255 евро айып салынып, оюндан четтетилди

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18