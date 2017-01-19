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Культура

Фестивали дружбы прошли в Баткенской области

В шести приграничных айыл окмоту Баткенской области Кыргызстана прошли фестивали дружбы с участием молодежи из Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщили в ОО Youth of Osh.

«Фестиваль «Караван-шоу» - это праздник дружбы, единства, сотрудничества, доверия и взаимопонимания между общинами. Таланты из города Оша, Баткенской области и Таджикистана выступили с творческими номерами. Выступления были на кыргызском, таджикском и узбекском языках», - сообщили в организации.

В фестивалях приняли участие более 600 молодых людей.
Ссылка: https://24.kg/kultura/43530/
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