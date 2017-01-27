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Криминал

Лжемилиционеры ограбили прохожего

Задержаны мужчины, которые, представляясь милиционерами, занимались грабежом. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, в милицию обратился бишкекчанин с заявлением о том, что 25 января примерно в 22.30 трое неизвестных парней, представившись сотрудниками милиции, забрали тысячу сомов и ключи от квартиры.

По данному факту сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД Бишкека в ходе рейда «Правопорядок и террорист» задержаны 23-летний Т.Б. и 22-летний А.У.

Проводятся следственные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/43989/
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