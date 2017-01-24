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Криминал

Подросток из Кыргызстана ограбил сверстников в Сургуте

В Сургуте (Россия) 16-летний подросток из Кыргызстана напал с ножом на сверстников и ограбил их. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, жертвами нападения стали двое подростков. Кыргызстанец отобрал у них 550 рублей.

«Обвиняемый является сиротой, в России пребывает незаконно, не имеет регистрации и постоянного места жительства, занимается бродяжничеством, нигде не учится и не работает. В течение нескольких месяцев находится в поле зрения правоохранительных органов в связи с нарушением миграционного законодательства. Учитывая несовершеннолетний возраст, парень на время рассмотрения вопроса его дальнейшего пребывания в РФ доставлялся в социальные учреждения, откуда трижды сбегал», – сообщили полицейские.

В отношении подростка возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/43802/
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