Преступники в Бишкеке разбивали окна машин и забирали ценные вещи. Их задержали

Преступная группа в Бишкеке разбивала окна машин и забирала ценные вещи из салонов авто. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 26 сентября с заявлением обратилась гражданка К.Г., которая заявила, что с автомашины «Тойота Камри» четверо неизвестных мужчин украли сумку, в которой находились $700 и MacBook стоимостью $1 тысяча 500.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное расследование.

Месяцем ранее с аналогичным заявлением в милицию обратился гражданин Н.О. Он рассказал, что злоумышленники похитили из салона автомашины Mercedes-Benz CLS сумку, в которой находились $500 и 3 тысячи сомов. По данному факту также осуществляется досудебное расследование.

В качестве подозреваемых оперативники задержали четверых участников преступной группы, состоящей из ранее судимых лиц. При задержании все они находились под воздействием наркотиков.

Отмечается, что, помимо этого, при обыске съемной квартиры в 5-м микрорайоне обнаружены вещества со специфическим запахом конопли, которые хранились в трехлитровой банке и трех пластиковых бутылках. Примерный их вес составил 4 килограмма 280 граммов.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности вышеуказанных лиц к другим аналогичным преступлениям.

Служба криминальной милиции обращается к гражданам, владеющим какой-либо информацией либо пострадавшим от рук указанных лиц, с просьбой сообщить в органы внутренних дел или позвонить по телефону: 0312266261.