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Экономика

В высокогорном селе Сары-Камыш открыли цех по обработке шерсти

Фото ВПП ООН. В селе Сары-Камыш открыли цех по переработке шерсти

В высокогорном селе Сары-Камыш Джалал-Абадской области запустили цех по обработке шерсти с мощностью переработки до 25 тысяч килограммов сырья в год. Об этом сообщили в пресс-службе представительства Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызстане.

По ее данным, цех по механической обработке и вычесыванию шерсти открыли при поддержке правительства Японии. Опытные технологи обучают жителей села процессу обработки шерсти и заготовления сырья для производства различных изделий. За первые пару дней сельчане промыли, расчесали и приготовили 25 килограммов шерсти. Раньше на это уходило больше двух месяцев.

Производство в мини-цехе будет практически безотходным, так как ранее неиспользуемый волос из вычесанной и промытой шерсти можно направить на утепление стен домов и хозпостроек.

«Для жителей Сары-Камыша, отдаленного села, которое в зимнее время буквально отрезано от внешнего мира, шерсть — основное сырье. Из проживающих здесь 1,2 тысячи семей почти все занимаются животноводством и разведением овец. Обработка шерсти до августа 2018 года велась трудоемким ручным способом, требующим значительного времени на мойку, вычесывание и сушку. Процесс был настолько тяжел, что значительная часть шерсти не использовалась, хотя сельчанам каждый год требуется войлок для новых юрт, матрасов и шырдаков», — говорится в сообщении.
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