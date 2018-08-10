Умирающий «Макмал». Как продлить работу рудника и получить прибыль

ОАО «Кыргызалтын» проводит консультации с населением Тогуз-Тороуского района. Людей убеждают, что на руднике «Макмал» надо создавать совместное предприятие с иностранным инвестором. Только это сможет продлить его жизнь и обеспечить людей стабильной работой.

Заместитель председателя ОАО «Кыргызалтын» Нурдин Канымбетов рассказал 24.kg об особенностях проекта.

— ОАО «Кыргызалтын» собирается привлечь инвестора для Макмала. Не проще закрыть его, ведь свой ресурс объект исчерпал?

— Да, запасы золота на Макмале почти исчерпаны. Но просто так мы его закрыть не можем. Будет недовольство местного населения. Где люди найдут работу, если мы закроем рудник? Филиал комбината «Макмалзолото» — единственное бюджетообразующее предприятие Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области с населением около 22 тысяч человек. Это крайне важный фактор для принятия серьезных мер по продлению его работы и привлечению инвесторов.

К тому же возможность продлить жизнь рудника вполне реальна. Сделать это можно с помощью инвесторов, которые готовы вложить в проект деньги. На сегодня речь приблизительно о $30 миллионах.

— Деньги довольно большие. Почему вы считаете, что инвестор придет на умирающий рудник?

— По приблизительным расчетам специалистов, при вложении инвестиций работу рудника можно продлить еще на 10-12 лет. Это значит, что у населения будет работа как на начальном этапе проекта (строительство фабрики, социальных объектов), так и при его полном запуске.

Работу «Макмалзолото» можно продлить за счет доразведки месторождения, переработки хвостов и отвалов комбината. Это то, что привлекает инвесторов. Проект выгоден всем. Нурдин Канымбетов

— Проект действительно сложный. Для его успешной реализации надо быть в постоянном диалоге с местным населением. Мы это прекрасно понимаем и с середины июня проводим общественные слушания. Они прошли в 13 селах пяти айыльных округов Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области. В ближайшее время планируется еще ряд встреч и консультаций.

Мы показали местным жителям, как работают другие наши совместные предприятия — ОсОО «Эти Бакыр Терексай» и ОсОО «Алтынкен». Представители комиссии наглядно увидели, как работают инвестиции, какие новые технологии применяют на производстве. Их нет на «Макмалзолото». Там все устарело.

— Какие основные требования к инвестору?

— Главные требования к победителю конкурса — максимальное трудоустройство местных жителей, социальный пакет (программа социально-экономического развития Тогуз-Тороуского района) и применение новых современных технологий по переработке полезных ископаемых.

Кроме того, совместное с инвестором предприятие должно платить один процент от дохода в Фонд развития Тогуз-Тороуского района. Нурдин Канымбетов

— В рамках социального пакета должны создать дополнительные рабочие места, не связанные с производством на Макмале. Это может быть, например, мясокомбинат, молочная ферма или кирпичный завод. Учитывая, что в основном население района занимается скотоводством, то в перспективе, когда откроется альтернативная дорога Север — Юг, это активизирует развитие региона.

— Откуда появилось требование об отчислении одного процента дохода? Что это даст?

— Если инвестор будет ежегодно перечислять один процент от валового дохода в Фонд развития Тогуз-Тороуского района, это даст большой толчок развитию района.

Еще одно требование местных жителей — соблюдение экологии и безопасность окружающей среды. Также крайне важно, чтобы на работу принимали не менее 90 процентов граждан Кыргызстана.

— Что именно должен сделать инвестор для защиты экологии?

— Принять комплекс эффективных мер по использованию современных и экологически безопасных технологий по разведке, добыче и переработке полезных ископаемых, а также по надлежащей рекультивации.

Важно, чтобы инвестор даже после конкурса проводил общественные слушания с местным населением, постоянно контактировал и сотрудничал с людьми. Нурдин Канымбетов

— Конкурс по отбору инвестора планируем провести до конца 2018 года. Он будет открытым и прозрачным. Создадим специальную межведомственную комиссию, в состав которой предлагают включить представителей соответствующих министерств и ведомств, пяти айыльных округов и акима Тогуз-Тороуского района.

— А потенциальные инвесторы действительно есть?

— Да, заинтересованные в дальнейшей разработке Макмала есть. Все эти компании будут участвовать в конкурсе. Но пока мы не можем называть их.

Сначала предложения инвесторов рассмотрит комиссия. Только после можно будет говорить о какой-то конкретной компании. Кто предложит наилучшие условия для района, тот и выиграет конкурс.