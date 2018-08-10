Умирающий «Макмал». Как продлить работу рудника и получить прибыль

ОАО «Кыргызалтын» проводит консультации с населением Тогуз-Тороуского района. Людей убеждают, что на руднике «Макмал» надо создавать совместное предприятие с иностранным инвестором. Только это сможет продлить его жизнь и обеспечить людей стабильной работой.
Заместитель председателя ОАО «Кыргызалтын» Нурдин Канымбетов рассказал 24.kg об особенностях проекта.
— ОАО «Кыргызалтын» собирается привлечь инвестора для Макмала. Не проще закрыть его, ведь свой ресурс объект исчерпал?
— Да, запасы золота на Макмале почти исчерпаны. Но просто так мы его закрыть не можем. Будет недовольство местного населения. Где люди найдут работу, если мы закроем рудник? Филиал комбината «Макмалзолото» — единственное бюджетообразующее предприятие Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области с населением около 22 тысяч человек. Это крайне важный фактор для принятия серьезных мер по продлению его работы и привлечению инвесторов.
К тому же возможность продлить жизнь рудника вполне реальна. Сделать это можно с помощью инвесторов, которые готовы вложить в проект деньги. На сегодня речь приблизительно о $30 миллионах.
— Деньги довольно большие. Почему вы считаете, что инвестор придет на умирающий рудник?
— По приблизительным расчетам специалистов, при вложении инвестиций работу рудника можно продлить еще на 10-12 лет. Это значит, что у населения будет работа как на начальном этапе проекта (строительство фабрики, социальных объектов), так и при его полном запуске.
— На Макмале были беспорядки, когда местные жители протестовали против запуска золотоизвлекающей фабрики компании «Джи Эл Макмал Деволопинг». Где гарантия, что люди пустят другого инвестора?
Работу «Макмалзолото» можно продлить за счет доразведки месторождения, переработки хвостов и отвалов комбината. Это то, что привлекает инвесторов. Проект выгоден всем.Нурдин Канымбетов
— Проект действительно сложный. Для его успешной реализации надо быть в постоянном диалоге с местным населением. Мы это прекрасно понимаем и с середины июня проводим общественные слушания. Они прошли в 13 селах пяти айыльных округов Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области. В ближайшее время планируется еще ряд встреч и консультаций.
Мы показали местным жителям, как работают другие наши совместные предприятия — ОсОО «Эти Бакыр Терексай» и ОсОО «Алтынкен». Представители комиссии наглядно увидели, как работают инвестиции, какие новые технологии применяют на производстве. Их нет на «Макмалзолото». Там все устарело.
— Какие основные требования к инвестору?
— Главные требования к победителю конкурса — максимальное трудоустройство местных жителей, социальный пакет (программа социально-экономического развития Тогуз-Тороуского района) и применение новых современных технологий по переработке полезных ископаемых.
— Социальный пакет — камень преткновения между инвестором и населением. Что конкретно хотят жители района?
Кроме того, совместное с инвестором предприятие должно платить один процент от дохода в Фонд развития Тогуз-Тороуского района.Нурдин Канымбетов
— В рамках социального пакета должны создать дополнительные рабочие места, не связанные с производством на Макмале. Это может быть, например, мясокомбинат, молочная ферма или кирпичный завод. Учитывая, что в основном население района занимается скотоводством, то в перспективе, когда откроется альтернативная дорога Север — Юг, это активизирует развитие региона.
— Откуда появилось требование об отчислении одного процента дохода? Что это даст?
— Если инвестор будет ежегодно перечислять один процент от валового дохода в Фонд развития Тогуз-Тороуского района, это даст большой толчок развитию района.
Еще одно требование местных жителей — соблюдение экологии и безопасность окружающей среды. Также крайне важно, чтобы на работу принимали не менее 90 процентов граждан Кыргызстана.
— Что именно должен сделать инвестор для защиты экологии?
— Принять комплекс эффективных мер по использованию современных и экологически безопасных технологий по разведке, добыче и переработке полезных ископаемых, а также по надлежащей рекультивации.
— О том, что нужно проводить конкурс, «Кыргызалтын» говорит второй год. Но пока дальше разговоров дело не пошло. Вы можете точно сказать, когда состоится конкурс?
Важно, чтобы инвестор даже после конкурса проводил общественные слушания с местным населением, постоянно контактировал и сотрудничал с людьми.Нурдин Канымбетов
— Конкурс по отбору инвестора планируем провести до конца 2018 года. Он будет открытым и прозрачным. Создадим специальную межведомственную комиссию, в состав которой предлагают включить представителей соответствующих министерств и ведомств, пяти айыльных округов и акима Тогуз-Тороуского района.
— А потенциальные инвесторы действительно есть?
— Да, заинтересованные в дальнейшей разработке Макмала есть. Все эти компании будут участвовать в конкурсе. Но пока мы не можем называть их.
Сначала предложения инвесторов рассмотрит комиссия. Только после можно будет говорить о какой-то конкретной компании. Кто предложит наилучшие условия для района, тот и выиграет конкурс.