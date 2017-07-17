Скандал с Liglass. Комментарий обещают после согласования с чехами

Информация по проекту с Liglass предоставляется после согласования с чешской стороной. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

Отмечается, что профильное ведомство не может давать каких-либо комментариев по проекту без согласования с инвестором. Такое правило прописано в инвестиционном соглашении. Ожидается, что совместное заявление сторон будет сделано уже завтра.

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Из собственных источников ИА «24.kg» стало известно, что именно 18 июля ожидается приезд в Кыргызстан представителей Liglass для ознакомления с проектом Верхненарынского каскада ГЭС. Ожидается, что они встретятся с главой Нацэнергохолдинга Айбеком Калиевым и посетят сам объект.

Кроме того, удалось выяснить, что перед подписанием соглашения компания Liglass Traiding предоставила властям Кыргызстана справку о своих финансовых возможностях. Из документа следовало, что у нее вполне хватает средств на строительство заявленных объектов.

Ранее стало известно, что Посольство Кыргызстана в Австрии и Чехии настоятельно рекомендовало чиновникам энергоотрасли не сотрудничать с этой чешский компанией.