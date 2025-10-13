Ресурсная часть бюджета будет увеличена на 5,3 миллиарда сомов: решение кабмина

Ресурсная часть республиканского бюджета будет увеличена на 5,3 миллиарда сомов. Такое решение принял кабинет министров. Соответствующее распоряжение подписал Адылбек Касымалиев.

Документом Министерству финансов поручено увеличить ресурсную часть бюджета на этот год на общую сумму 5 миллиардов 334 миллиона 362,5 тысячи сомов.

Из них:

за счет дополнительных налоговых доходов — 4 миллиарда;

за счет дополнительного выпуска государственных ценных бумаг — 1 миллиард 312,5 миллиона;

за счет дополнительных неналоговых доходов — 21 миллион 862,5 тысячи.

Все эти средства будут перечислены в Стабилизационный фонд. Изменения для корректировки документа внесут в Закон «О республиканском бюджете на 2025-й и плановом периоде 2026-2027 годов».