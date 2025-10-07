12:34
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Экономика

Евросоюз хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали со всего мира

Евросоюз хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали со всего мира для долгосрочной защиты своей сталелитейной отрасли. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в структурах ЕС.

По словам одного из представителей Брюсселя, у Европы не осталось других вариантов для сохранения производства стали. В противном случае ЕС рискует «лишиться сталелитейной промышленности», отметил чиновник.

Сейчас в Евросоюзе действуют 25-процентные пошлины, введенные в 2018 году в ответ на аналогичные меры США. Срок действия этих ограничений истекает летом 2026 года. По данным FT, эффективность этих мер оказалась низкой из-за увеличения беспошлинных квот.

План Еврокомиссии также предусматривает сокращение общего объема импорта стали до 18 миллионов тонн в год — это примерно вдвое меньше уровня 2013 года. Квоты будут варьироваться по видам продукции и могут пересматриваться в ходе переговоров.

В Брюсселе считают, что повышение пошлины до 50 процентов станет ответом на усиление протекционизма в США и наращивание Китаем поставок дешевой стали.

Гендиректор ассоциации UK Steel Гарет Стейс заявил, что планы ЕС вызывают у Лондона серьезную обеспокоенность. По его словам, около 80 процентов экспорта стали из Великобритании идет в страны Евросоюза, и введение пошлин может нанести ощутимый удар по британским производителям.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346234/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Евросоюз хочет создать «стену дронов» для защиты своего воздушного пространства
Китай пригрозил США из-за намерений ввести пошлины за импорт нефти из России
Пошлины Трампа. Торговля между США и Китаем достигла 19-летнего минимума
Евросоюз хочет принять закон о тотальном контроле сообщений в мессенджерах
Встреча на Аляске. Европейские лидеры выпустили совместное заявление
Встреча Путина и Трампа. Лидеры ЕС на экстренном саммите озвучили свое видение
Россия ввела новые пошлины за получение иностранцами миграционных услуг
Дональд Трамп заявил, что Европы не будет, если она продолжит впускать мигрантов
Запреты, запреты. Что содержится в 18-м пакете санкций Евросоюза против РФ
Права человека обсудили МИД Кыргызстана и Европейская служба внешних действий
Популярные новости
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
В&nbsp;энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов В энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;6&nbsp;октября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы
Бизнес
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
7 октября, вторник
12:22
В Кыргызстане определили 21 участок с высоким селевым риском В Кыргызстане определили 21 участок с высоким селевым р...
12:15
Евросоюз хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали со всего мира
12:09
За неделю в КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров
12:01
Депутаты хотят проверить законность назначения главы муниципальной инспекции
11:53
Оздоровительный центр для учителей «Ак-Суу» вернули государству