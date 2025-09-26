В Кыргызстане впервые заработал завод по производству термопластика

В Кыргызской Республике впервые начал работу завод по производству термопластика, используемого для нанесения дорожной разметки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, государственное учреждение «Производственно-инновационный центр» при Минтрансе заключило соглашение о партнерстве с ОсОО «Вокко». В рамках этого сотрудничества в качестве производственной базы было предоставлено кирпичное здание площадью 1 тысяча квадратных метров, расположенное в Сокулукском районе.

На данный момент завод полностью оснащен: установлены две мельницы для дробления необходимых минеральных материалов (используется доломит), современные производственные линии, а также лаборатория, соответствующая стандартам качества.

Полноценный запуск завода позволит обеспечить внутренний рынок и в будущем рассмотреть экспортные возможности. Если ранее термопласт полностью зависел от импорта, то теперь он будет производиться внутри страны, что сократит логистические расходы и повысит качество дорожной разметки.

Фото Минтранса. Завод

Термопласт, производимый на данном заводе, отличается высоким качеством и используется с гарантией один год и сроком эксплуатации три года. Кроме того, продукция напрямую доставляется на строящиеся дороги внутри страны, что обеспечивает значительные преимущества в цене и качестве. Доступный по цене термопласт широко применяется в дорожном строительстве, улучшает условия движения автотранспорта и способствует повышению безопасности на дорогах.

«Этот проект имеет стратегическое значение для инфраструктурного развития Кыргызской Республики и реализуется с целью поддержки государственно-частного партнерства и местного производства, создания новых рабочих мест и повышения безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.