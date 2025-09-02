Треть российских компаний оказались убыточными по итогам первого полугодия

В первой половине 2025 года доля убыточных организаций (без учета малого и среднего бизнеса, финансовых и государственных структур) в России достигла 30,4 процента. Это максимум со времен пандемии коронавируса, когда об убытках отчитались 35 процентов компаний, сообщают «Известия».

По данным Росстата, за первые полгода 43 тысячи предприятий получили прибыль на общую сумму 18,4 триллиона рублей, а почти 19 тысяч компаний совместно получили убыток свыше 5 триллионов рублей.

«В большинстве развитых стран доля убыточных компаний колеблется в диапазоне 10-20 процентов. Показатель 30 процентов — это высокий уровень, хотя не уникальный для развивающихся рынков в условиях кризисов. Оптимальной нормой считается значение не выше 15-20 процентов. Таким образом, нынешняя треть сигнализирует о системных проблемах с доходностью целого ряда отраслей», — заявили в брокерской фирме Freedom Finance Global.

Среди основных причин роста убыточных компаний эксперты называют высокую ключевую ставку, слабый спрос, санкции, рост издержек, удорожание логистики и изменения в налоговом законодательстве. Кроме того, организациям приходится больше тратить на сотрудников на фоне повышения зарплаты. Сильнее всего пострадали угледобывающие компании, а также бизнес в сфере ЖКХ, перевозок и научных исследований.